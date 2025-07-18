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    罷免羅智強細數藍營「五大罪狀」 領銜人周庭諭：你不配代表我們！

    罷免藍委羅智強的「大安強強滾」領銜人周庭諭今天在公辦電視罷免說明會中，細數羅智強及國民黨的「五大罪狀」。（擷取自直播影片）

    罷免藍委羅智強的「大安強強滾」領銜人周庭諭今天在公辦電視罷免說明會中，細數羅智強及國民黨的「五大罪狀」。（擷取自直播影片）

    2025/07/18 16:25

    〔記者董冠怡／台北報導〕罷免藍委羅智強的「大安強強滾」領銜人周庭諭今天在公辦電視罷免說明會中，細數羅智強及國民黨的「五大罪狀」，包括立法院擴權，法案亂審、亂改，毀憲亂政；阻止大法官召開憲法法庭，破壞憲政體制；跟民眾黨主席黃國昌「蛇鼠一窩」，胡亂凍刪預算，危害國防；護航造假連署，亂搞不在籍投票，破壞選舉罷免制度；推動中配六改四，拒絕國安法案，破壞台灣穩定繁榮，藍營不僅未跟選民說明，反倒繼續抹綠罷團、打烏賊戰，連變電箱都拿來當政績，選民受夠了，如果不打醒，倒楣的將是台灣人。

    周庭諭表示，過去一年藍白在國會胡搞瞎搞、破壞程序，甚至想要摧毀民主，通過國會擴權法案、架空憲法法庭、凍刪中央預算，試圖癱瘓國家正常運作，以及程序不正義，比小學生還不如，質疑藍委是否知道具體法案內容？如何證明不只是投票部隊？台灣需要的是誠實、謙卑、腳踏實地的立委。

    周庭諭指出，這次大罷免投票不是為了民進黨，大安選區藍營佔多數，即便補選仍有可能是藍營的黨公職選上，但仍要正告亂臣賊子，人民才是中華民國的主人，立委如果無法克盡職責就要換掉，台灣無法容忍造謠、抹黑、傷害民主的丟臉立委，「你不配代表我們」。

    他提到，羅智強宣稱「告急」，實際上告急的是民主憲政才對！國民黨向來自稱是國家的守護者，卻跟施政經驗不多的民眾黨「同流合汙」，刪減二千多億元，還有砍掉、凍結打詐和國防預算、推動中配六改四「開後門」坐享其成等，「前方吃緊，後方緊吃。請問中共有天打過來，還能等到錢進微波爐解凍後再開戰嗎？」人民需要透過撥亂反正「停損」。

    他說，大安選民要的是堅決反共、反對中國對台開戰，堅守國防、憲政體制並落實的立委，不是只有嘴巴講講而已，如有身體力行，怎會有人出來罷免？感慨自己曾投給國民黨，相信國民黨可以守護中華民國，如今令人失望，「不是我變綠，而是你們變紅了」，呼籲七二六出門投下「同意罷免」教訓不適任的藍委。

    https://www.youtube.com/watch?v=6fh-lDVhqH0

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