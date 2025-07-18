確定31:0！羅明才等5罷免藍委案補件全過關

中選會。（資料照）

2025/07/18 16:13

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委罷免案共有31件完成二階連署，其中24件將於下週六（26日）投票、2件定於8月23日舉行，另有5件進入補件程序。中選會今天下午召開委員會審定第二波罷免案，羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘等5件全數成案，中選會稍後將公告投票日。

根據「公職選罷法」，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即通過罷免案。若投票結果遭否決，該位被罷免人的剩餘任期內，均不得再對其提議罷免。

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中選會稍早張貼罷免成案公告，第二波成案立委包含新北市羅明才；台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣；新竹縣林思銘。

中選會已公告26位立委罷免案成案，其中24案在本月26日投開票，包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福。此外，南投縣立委馬文君、游顥罷免案，兩案定於8月23日舉行投票。

在經費部分，中選會日前表示，立委罷免案選務經費平均一件約1600萬元至2000萬元，一件全國性公投案的經費約需11億元。立委罷免案若以一件最高2000萬元計算，31件藍委罷免案共需6.2 億元，再加上8月23日舉行的公投案11億元，總經費共約17.2億元。

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