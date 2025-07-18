中國對台滲透案今年已23件 羅文嘉：不得不提防

中國對全球各國滲透無孔不入，海基會秘書長羅文嘉今（18）日指出，今年迄今已有23件對台滲透案，台灣對處心積慮想要破壞台灣民主憲政運作的國家和政權，不得不提防、小心。（記者田裕華攝）

2025/07/18 16:29

〔記者方瑋立／台北報導〕 中國對全球各國滲透無孔不入，海基會秘書長羅文嘉今（18）日指出，根據彙整公開資料統計，今（2025）年迄今已有23件中國對台滲透案，去年則有6件，其中80%是針對台灣軍方滲透，總涉案人數高達95人，因此台灣對處心積慮想要破壞台灣民主憲政運作的國家和政權，不得不提防、小心。

有關中國是否將動員台商或中配團體介入台灣罷免選舉，羅文嘉今天在例行記者會上說，雖然無法確認或評論，但根據海基會掌握蒐集的公開資料，中國對台灣政府、軍方及社會的滲透案件，去年有6件、今年則是23件，其中20件判刑確定、7件起訴、2件偵查中，涉案人數一共有95人。

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羅指出，中國對台滲透單位仍以軍方為主、比例高達8成，3件對政府機構、2件針對海巡署、1件針對民間社會，企圖以間諜滲透影響台灣正常運作。

此外，中國滲透、分化及統戰並不僅限於台灣。羅文嘉說，中國今年迄今對美國、菲律賓、韓國、捷克、法國、德國、比利時、烏克蘭8國的滲透案件已達17案，皆呈現增加趨勢。

羅表示，中國政府欲透過任何方式影響各國的案例非常多，根據公開資訊，一個處心積慮想要破壞台灣民主憲政運作的國家和政權，台灣不得不提防，不得不小心。但是，我們對民主政治和國民都很有信心，台灣可以實施選舉，公民有投票權利，這跟對岸是很大的不一樣。台灣擁有現在的民主制度，都是珍貴、可貴的，相信台灣人民會珍惜，不受任何威脅、脅迫，光明正大行使自己的自由和權利。

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