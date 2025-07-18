綠營爆桃市5選區罷免公報夾帶反罷文宣 痛批行政不中立

桃園市議會民進黨團召開記者會，提到很多選區出現罷免公報夾帶文宣情形，痛批市府行政不中立。（記者謝武雄攝）

2025/07/18 16:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕罷免活動進入最後階段，桃園市第三選區傳出里鄰長遞送投票通知單、罷免公報夾帶魯明哲反罷免文宣；桃園市議會民進黨團今召開記者會，多位議員指出，民眾紛紛反映，包含第一、四、五、六等選區，都有夾帶反罷免文宣情形，也痛批桃園市政府、桃園市選委會行政不中立。

桃園市選委會主委蘇俊賓表示，投票通知單、選舉公報委託里鄰長發放，是全國各地都一樣的做法，市府每份還有二元補助，而選委會事前也一再教育里鄰長發放時，絕對不要夾帶文宣、紀念品，如果有被檢舉有夾帶的行為，會報請檢警調查釐清真相，也歡迎議員具體檢舉。

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民進黨團於下午2點召開記者會，多位黨籍議員也到場聲援；「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」罷免桃三選區立委魯明哲罷團領銜人羅大媽首先澄清，市議員詹江村批評罷團自導自演，事實上，罷團質疑的是忠義里，但詹江村一再抹黑，讓民眾非常生氣；詹江村則說明，從頭到尾講的是民進黨立委王義川，針對明德里事件自導自演，忠義里的鄰長違反行政中立已被移送。

另外，議員李宗豪、彭俊豪、許家睿、黃瓊慧、黃崇真、許清順都提到，接到很多選民投訴，里鄰長遞送投票通知單、公報時夾帶候選人文宣或紀念品，痛斥桃園市行政不中立，已經到了無法無天的地步。

另議員王珮毓、張肇良也提到，在平鎮、龍潭也出現「偷吃步」的情況，現將候選人文宣放入信箱、隨著在遞送投票通知單、公報，已經是公然挑戰法令。

桃園市議會民進黨團召開記者會，提到很多選區出現罷免公報夾帶文宣情形，痛批市府行政不中立。（記者謝武雄攝）

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