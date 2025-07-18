國民黨：惡罷賤招反串違法 會一條條追究到底

國民黨18日舉行「大惡罷大賤招反串違法，反智我不同意！」記者會，文傳會主委林寬裕出席說明。（記者方賓照攝）

2025/07/18 16:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日下午召開「大惡罷大賤招，反串違法，反智我不同意！」記者會，指控民進黨為了替大惡罷添柴火，真的是急了，所有的賤招與奧步全部出來，並強調該黨反對惡罷，也反對透過任何方式意圖影響這次罷免結果，絕不會容許相關違法行為，而且會一條條的追究到底。

國民黨發言人鄧凱勛舉例指出，最近在台中市有人租用宣傳車，在車體廣告以藍色為底色，並印有「我正藍，我驕傲，726投同意，搶救國民黨」等文字，企圖以假亂真，混淆視聽，讓一般人認為這是國民黨的宣傳車，這個現象就代表這次的大惡罷已經走到窮途末路，只好利用反串來騙取同意罷免票，這幾天國民黨台中市黨部已經提出告訴。

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鄧凱勛另舉例指出，國民黨立委魯明哲的宣傳反惡罷文宣，最近被綠營質疑夾帶罷免公報，但事實是7月15日的4點21分是有人把文宣疊放在公報上面，經過半小時後，就有人進場拍照，然後魯的文宣又被全部收掉，重點是公告最後並沒有被夾帶魯明哲的文宣，而民進黨卻可以神通廣大的拿到相關照片，並在網路上配合造謠，民進黨的公職人員也開始出來進行無差別攻擊。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，相關現象都是違法的，他並以台中市宣傳車案為例強調，出賤招的人為了避免直接使用國民黨黨徽，改用國徽，但這樣情形仍無法迴避觸法。

林指出，根據公職人員選舉罷免法第104條規定，意圖使罷免成立或不成立，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或其他方法散播謠言，或傳播不實的事情，足以損害於公眾或他人，可處5年以下有期徒刑，因此台中市黨部已經按鈴提告。

國民黨18日舉行「大惡罷大賤招反串違法，反智我不同意！」記者會，文傳會主委林寬裕（左）、發言人鄧凱勛出席說明。（記者方賓照攝）

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