林飛帆：若無反侵略信念 團結恐淪敵人對準台灣的槍口

2025年城鎮韌性演習昨天在台北壓軸登場，賴清德總統與台北市長蔣萬安同台視導，國安會副秘書長林飛帆也在場。（圖擷取自美國在台協會臉書）

2025/07/18 15:41

〔記者陳昀／台北報導〕2025年城鎮韌性演習昨在台北壓軸登場，台北市長蔣萬安與賴總統同台視導時提到，團結來自「槍口對準不對內」，不是光講要行動；全社會防衛韌性委員會副執行秘書暨國安會副秘書長林飛帆則表示，若沒有反侵略、反併吞的信念，團結不只可能變成口號，也可能成為協助敵人槍口對準台灣人民的工具。

林飛帆表示，很多朋友關心，為什麼今年的演習這麼的不一樣，特別的認真？是不是中共真的準備要侵略台灣了？首先，我們必須清楚：中共的演習是為了軍事擴張和侵略做預演；我們演習是為了守住台灣，守護自由民主與和平的現狀。

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林指出，此刻的演習，並不代表明天危機就會發生。但現在的演習是為了，如果真的有一天侵略發生，我們有沒有能力、實力和信心有效的應對，保護我們珍愛的一切。

林飛帆說，漢光演習演練的是我們軍方的防衛能力；城鎮韌性演習，則是讓非軍事部門，無論中央或地方，政府或民間，都知道如何在危機發生時，維持國家永續，社會持續運作，民眾得以獲得保護，進而互相幫助彼此。

林飛帆提到，昨天的演練，無論是台北市長蔣萬安還是賴總統，都提到「團結不是口號」，蔣市長甚至還提到「槍口絕不對內。」大家都清楚，台灣人民已經用民主終結了以前那個槍口對著民眾的威權時代。

林飛帆說，如同賴總統所說，面對當前中共威權擴張的侵略野心，我們必須一致對外，反共、反併吞、守護民主和平，就是團結彼此的共同理念，也只有奠基於此才有可能有一致的行動，共同強化國土安全韌性，讓國家更強韌，並嚇阻北京的冒進、躁進。

林飛帆強調，若沒有反侵略、反併吞的信念，團結不只可能變成口號，也可能成為協助敵人槍口對準台灣人民的工具。

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