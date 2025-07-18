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    「虐殺兒童判死」修法表決誤按 邱議瑩致歉：絕非立場轉變

    立法院會今天（18日）三讀通過「刑法第272條之1及第286條條文修正草案」。（記者陳逸寬攝）

    立法院會今天（18日）三讀通過「刑法第272條之1及第286條條文修正草案」。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/18 15:39

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會今（18日）三讀通過「刑法修正案」，朝野立委皆支持虐殺兒童可處死刑，但針對第286條內容有不同見解。對於表決時與民進黨團立場不符，民進黨立委邱議瑩說明，她堅持對兒童保護應以制度改革為優先，並審慎面對極刑議題，但按下按鈕時操作失誤，深感抱歉，絕非價值立場的轉變。

    男童「剴剴」遭虐死案引發關注。朝野日前協商時，皆支持增訂「刑法」第272條之1條文，但保留第286條條文送立法院會處理。今天院會處理時，二讀針對第286條進行表決，藍白立委挾人數優勢，以60票同意、45票反對的差距，通過民眾黨團及國民黨團共提的再修正動議。

    邱議瑩會後說明，她今天在「刑法」第286條修正草案的二讀表決中，因操作失誤按下「同意」按鈕，與黨團立場不符，造成社會大眾與關心此案者的誤解，深感抱歉，特此鄭重說明與致歉。

    邱強調，她始終堅持對兒童保護應以制度改革為優先，並審慎面對極刑議題。三讀表決時，她依據立場未參與贊成投票，盼社會大眾能理解此次錯誤非本意，也絕非價值立場的轉變。

    邱議瑩說，再次向所有關心「剴剴案」與兒少人權的朋友致上最深歉意，未來她將以更嚴謹的態度面對每一次表決，避免再度發生類似錯誤。

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