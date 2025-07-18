張啓楷、林沛祥談罷免民調遭檢舉 中選會：依法調查處理

民進黨發言人吳崢指出，民眾黨立委張啟楷、國民黨立委林沛祥昨晚公然討論民調，違法事證明確，他已向中選會提出檢舉。（圖由吳崢提供）

2025/07/18 15:36

〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免案7月26日投票，根據「公職選罷法」規定，自投票日前10天起至投票截止前不得散布、評論罷免民調。不過，民進黨發言人吳崢爆料，民眾黨立委張啓楷、國民黨立委林沛祥昨晚公然在民眾黨官方頻道的直播上討論民調，已具名向中選會提出檢舉。對此，中選會表示，涉及個案審認部分，選務機關則會依法定程序進行調查及處理。

吳崢表示，昨天晚上張啓楷和被罷免人林沛祥，竟公然在民眾黨官方頻道的直播上，大肆討論民調，違法事證明確，意圖影響選舉結果，他今天已經正式具名向中選會提出檢舉，並指兩人涉違反選罷法第53條及110條。

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根據規定，政黨、候選人、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人，可處新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。

中選會回應，民調禁制期間內，政黨或任何人依法均不能發布、轉載或評論民調等行為。若有檢舉案件者，具體個案是否該當於公職選罷法規定之違反，涉及個案審認部分，選務機關則會依法定程序進行調查及處理。餘，自無其他評論或回應。

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