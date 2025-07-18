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    新北傳疑動員義消反罷造勢 林右昌籲究責

    反共護台志工聯盟與罷團聯合發起的「護國大遶境」持續宣傳罷免活動，今（18）日前往新北市林口等區，民進黨秘書長林右昌（左三）、市議員李宇翔（右三）等出席響應。（記者黃子暘攝）

    反共護台志工聯盟與罷團聯合發起的「護國大遶境」持續宣傳罷免活動，今（18）日前往新北市林口等區，民進黨秘書長林右昌（左三）、市議員李宇翔（右三）等出席響應。（記者黃子暘攝）

    2025/07/18 16:14

    〔記者黃子暘／新北報導〕反共護台志工聯盟與罷團聯合發起的「護國大遶境」持續宣傳罷免活動，今（18）日前往新北市林口等區，民進黨秘書長林右昌、市議員李宇翔等出席響應。被問及現有許多藍營執政縣市傳出行政不中立疑慮事件，林右昌說，罷區多為藍營執政縣市，從第一階開始就有許多不中立、查水表情況，對公民罷團來說是一場不公平、不對稱的競爭。

    今日活動在泰山區「頂泰山巖」集合，眾人參香祈福後，車隊集結上路，後方跟隨許多騎機車響應的民眾，高呼「大罷免大成功」。

    林右昌說，罷免案第一階段發起至今，有許多行政不中立情況發生，包含騷擾、查水表、看板廣告通路無法取得、罷團租借不到活動中心與場地等，這些行政不中立事件已從一年多前就開始，最後階段行政不中立一定會對選舉結果造成影響，呼籲相關選務人員、公務員勿因遭受壓力而違反規定；涉及法律層面，國民黨也有好幾件疑似造假連署書案件，對公民團體而言是一場不公平、不對稱的競爭。

    林右昌指出，罷區多在藍營執政縣市，有疑似反罷免文宣與投票通知單一起遞送的狀況，新北市也有疑似動員義消參加反罷造勢狀況，斑斑劣跡大家看得清楚，盼相關單位追究責任。

    李宇翔表示，針對國民黨19日板橋區反罷造勢晚會疑似以500元動員民眾參與一事，他已將相關證據具名向調查局檢舉，現在調查中，國民黨雖說這是子虛烏有、與個別立委切割，但他覺得這是不智、不負責任的行為，盼調查局詳盡調查，還給台灣正常的選風。

    林右昌說，大罷免是一場非常不容易且偉大的公民運動，各罷區都很重要，最後一段時間希望再讓大眾憶起過去為何簽署連署書、參加罷免行動，盼大家堅定信心，7月26日未台灣投下關鍵一票。

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