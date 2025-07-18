台美關稅未明又不普發現金 藍委：整個內閣讓人很擔心

國民黨立委賴士葆。（資料照）

2025/07/18 16:25

〔記者林欣漢／台北報導〕台美關稅未明，國民黨立委謝龍介今（18日）表示，關稅戰可能使台灣傾家蕩產，賴政府面對國際這麼嚴峻的挑戰，卻還在發動大罷免，也不還稅於民、還錢於民，整個內閣都讓人很擔心。國民黨立委賴士葆也說，談得好早就公布了，國民黨當然希望能談得好。

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣昨在立法院表示，會在8月1日前與美國積極協商，希望可以爭取到比我們競爭對手日本、韓國更好的待遇。

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謝龍介表示，美國關稅戰導致台灣面臨嚴峻的經濟挑戰，可能使台灣傾家蕩產，賴政府面對國際這麼嚴峻的挑戰，卻還在發動大罷免，也不還稅於民、還錢於民，整個內閣都讓人很擔心。行政院長卓榮泰表示，舉債普發現金1萬元，內心非常交戰，盼能赴立法院說明。但他勘災時面對辛苦的災民，卻沒想著普發1萬元，這才是真正讓災民天人交戰。

賴士葆說，民進黨政府去年超徵5千多億元稅收，面對普發現金天人交戰，就是怕大罷免、大失敗。立法院三讀的法律案不執行，是違法違憲，賴總統知道全社會防衛韌性很重要，那幫助產業界就不要了嗎？還是錢都應拿去給「綠友友」？只會玩文字遊戲、恐嚇老百姓、搞大罷免。

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