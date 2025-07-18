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    抓包張啓楷、林沛祥直播談民調！吳崢：已向中選會檢舉

    民進黨發言人吳崢指出，民眾黨立委張啟楷、國民黨立委林沛祥昨晚公然討論民調，違法事證明確，他已向中選會提出檢舉。（圖由吳崢提供）

    民進黨發言人吳崢指出，民眾黨立委張啟楷、國民黨立委林沛祥昨晚公然討論民調，違法事證明確，他已向中選會提出檢舉。（圖由吳崢提供）

    2025/07/18 14:41

    〔記者陳政宇／台北報導〕首波罷免案7月26日投票，自投票日前10天起至投票截止前不得散布、評論罷免民調。民進黨發言人吳崢今（18）日爆料，民眾黨立委張啓楷、國民黨立委林沛祥，昨天晚上公然在民眾黨官方頻道的直播上大肆討論民調，違法事證明確，意圖影響選舉結果，他已正式具名向中選會提出檢舉。

    「藍白干預選舉公平，違法犯規又來！」吳崢今透過臉書發文說明，「選罷法」規定，為了維護選舉公平公正，投票前倒數10天，也就是自7月16日凌晨0時起，全面禁止發布、轉述或引用與民調相關的內容。

    吳崢指出，沒想到昨天晚上，張啓楷和被罷免人林沛祥，竟公然在民眾黨官方頻道的直播上，大肆討論民調，違法事證明確，意圖影響選舉結果，他今天已經正式具名向中選會提出檢舉。

    吳崢說，張啓楷、林沛祥以及民眾黨，違反選罷法第53條及110條。根據規定，政黨、候選人、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人，可處新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。

    吳崢批評，藍白在大罷免，已經是違法的慣犯，不僅至今仍然逃避偽造文書不面對，近期更傳出藍營縣市大量行政不中立、濫用行政資源事件，這都是對台灣民主制度的破壞，更是嚴重的干擾選舉公正。

    吳崢並呼籲，中選會應立刻查辦，張啓楷身為立委、林沛祥本身更是被罷免人，這種公然企圖扭曲選舉的惡行，一定要被遏止。

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

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