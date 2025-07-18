726寫民主新頁 「護國大遶境」車隊淡水出發 民眾熱情揮旗比讚

首波藍委罷免案倒數8天，「護國大遶境」今（18日）分別在新北市淡水區與林口區、泰山區集結，數百輛機車進行車隊掃街。（記者羅國嘉攝）

2025/07/18 15:14

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案倒數8天，「護國大遶境」今（18日）分別在新北市淡水區與林口區、泰山區集結，數百輛機車進行車隊掃街，議員鄭宇恩、李宇翔、志工和民眾沿途高喊「726投同意、大罷免大成功，罷免洪孟楷、台灣有未來」，沿途民眾熱烈回應比讚，現場旗海飛揚，氣氛高昂。

此次護國大遶境上午從淡水開始，下午則由泰山、林口接續。推動罷免藍委洪孟楷的「罷洪！刻不容楷」罷團志工表示，淡水做為此次罷免行動的重要一站，今日戰術主打宣講車及行動直播，號召更多鄉親加入。罷團強調，自罷免第一階段至今，基層支持聲勢日益壯大，連日來街頭反應熱烈，顯示民意已逐漸凝聚，有信心在726順利罷免洪孟楷，為台灣民主寫下新的一頁。

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鄭宇恩指出，洪孟楷在罷免案整體氛圍顯示「徹底失勢」，以往從未出現過公報發放同時出現特定立場文宣的情況，但「我們確定這個社區，本來是不可以有政治文宣進入，所以洪孟楷團隊到底是如何混進去的，還是利用選務人員趁亂投遞？」無論如何，這都是讓基層陷入不法爭議；因此她也說，很希望洪孟楷團隊制止相關行為，這是違法的行徑。

鄭宇恩也澄清，此事絕非罷免方自導自演，而是有人證、物證、也有查證，相信民眾會把這件事看在眼裡。「他這樣做實在是非常有爭議，而且讓基層民眾、選務人員，通通陷入不法的風險」。

罷團則表示，雖然資源相比洪不對等，但堅信公民力量將戰勝政治勢力，捍衛台灣自由民主。他們強調，如果國民黨持續使用過去老路操弄選舉，人民將用選票終結這種作風；最終勝負將在7月26日揭曉，請選民踴躍出門投下同意票，完成歷史性罷免。

新北市議員鄭宇恩參與淡水場「護國大遶境」，與民眾熱情揮手致意。（記者羅國嘉攝）

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