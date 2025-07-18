罷免公報夾文宣連環爆！民進黨：藍營組織犯罪還卸責

民進黨18日舉行「反罷出奧步民主倒退走，國民黨違法甩鍋基層扛」記者會，由民進黨發言人韓瑩（右）、卓冠廷（左）主持。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/18 14:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免投票倒數8天，花蓮縣、桃園市及新北市等國民黨執政縣市，接連爆出罷免公報夾帶反罷免文宣的爭議。民進黨今（18日）批評，國民黨違反行政中立的奧步百出，這就是組織犯罪，難道不違法就不會選舉？呼籲國民黨承認錯誤，別再把過錯推給基層。

民進黨發言人韓瑩、卓冠廷今天召開「反罷出奧步民主倒退走，國民黨違法甩鍋基層扛」記者會。韓瑩表示，距離罷免投票僅剩一週，國民黨打壓公民團體、藍營執政縣市行政不中立的情況，越來越變本加厲，各地陸續發生罷免公報夾帶藍營政治文宣的狀況。

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韓瑩說，中壢魯明哲選區，就發生很明顯選舉公報內夾著不同意罷免文宣，魯卻回應稱是支持者個人行為，將責任推得一乾二凈；桃園邱若華、呂玉玲，以及花蓮縣吉安也都發生類似狀況，違法事證相當明確，這就是組織犯罪、行政不中立。

卓冠廷指出，國民黨為了反罷免奧步出盡，除了桃園、花蓮相繼爆出公報夾文宣外，新北市洪孟楷的選區也有居民收到投票通知單夾反罷免文宣。國民黨已經鐵了心，從侵害個資、偽造文書到違反行政中立，什麼違法骯髒事都能做。

卓進一步質疑，桃園市選委會所印製的選舉公報以及反對罷免的文宣，如何同一時間到里辦公室？行政不中立的事實擺在眼前，桃園市政府選委會、新北市政府選委會卻毫無歉意，將過錯全部推給基層鄰長。

民進黨18日舉行「反罷出奧步民主倒退走，國民黨違法甩鍋基層扛」記者會，由民進黨發言人韓瑩（右）、卓冠廷（左）主持。（記者叢昌瑾攝）

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