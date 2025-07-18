美報告：台灣周遭海纜遇襲 預示更大破壞活動

今年2月，台灣海警船隻準備涉嫌切斷台澎海纜的貨輪進行稽查。（美聯社）

2025/07/18 15:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國網路安全公司「記錄未來」（Recorded Future）報告提出警告，2024年和2025年在波羅的海及台灣周邊海域發生的9起海底電纜襲擊事件，疑似分別受到俄羅斯和中國政府支持，且這預示進一步的破壞活動。

英國《衛報》17日報導，「記錄未來」分析，海底電纜承擔全球99％的跨洲數據流量，重要性不言而喻，但過去18個月在波羅的海及台灣周邊海域發生的海底電纜遇襲事件，凸顯背後勢力俄國和中國的惡意活動與日俱增，「隨著緊張局勢加劇，俄國在北大西洋－波羅的海地區，以及中國在西太平洋的軍事行動可能會更加頻繁」。

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「記錄未來」指出，去年11月在波羅的海發生的立陶宛和瑞典之間的2條海底電纜斷裂事件，調查人員歸咎於一艘中國船隻拖曳錨所造成。去年12月，一艘載有俄國石油的船隻因切斷芬蘭和愛沙尼亞之間的電纜而被扣押。

在台灣方面，今年2月，一艘載有中國船員的貨輪在海底電纜上方反覆以「之」字形行駛，切斷台灣本島和澎湖列島之間的電纜。上個月，一艘中國貨船被認為是造成台美海底電纜受損的可能原因。

「記錄未來」警告，雖然很難明確地將波羅的海和台灣周邊最近發生的事件，歸咎於特定國家支持的破壞活動，但這類行動符合俄國和中國的戰略目標、最近觀察到的活動及當前的深海能力。此外，對多條電纜的展開破壞必須發生在更深的水域，且由於難以進入這些地點，很可能由國家支持的威脅行為者進行，「這類行動很可能在全面衝突之前進行」。

過去18個月內，共發生44起電纜損壞事件，其中4分之1是由「拖錨」引起，近3分之1是由「不明原因」引起，而地震活動或自然現象僅佔16％。破壞海底電纜允許各國透過一種不太複雜的方法瞄準對手的基礎設施，這種方法可以偽裝成一場事故，或由與襲擊嫌疑發起者沒有直接聯繫的船隻實施。

在此情況下，加強對海底基礎設施周圍電纜和安全措施的監控，以及全面的壓力測試，將有助於防止多條電纜同時損壞並導致「長期連線問題」。

儘管波羅的海和台灣事件備受矚目，但最具破壞性的3起事件發生在其他地方。

去年2月，伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）發射的一枚彈道飛彈，導致紅海一艘船的錨擊中電纜，造成中東通訊網路受到重大影響；1個月後，西非發生水下岩石滑坡；去年5月，南非海岸附近也發生電纜拖拽事故。

「記錄未來」表示，紅海和非洲事件的影響表明，無論中斷的原因是什麼，持續時間最長的連線中斷事故，都發生在替代電纜有限且缺乏維修專業知識的地區。

反之，由於備用容量足夠且歐洲具有彈性的網路基礎設施，去年11月在波羅的海發生的2次襲擊影響甚微。然而，馬爾他、塞普勒斯和愛爾蘭等3個歐盟國家，由於依賴海底電纜進行國際通訊，更容易受到攻擊。

英國政府最近的戰略防禦評估也承認，該國海底電纜面臨潛在威脅，並建議皇家海軍在保護海底管道、電纜和海上交通方面發揮新的主導和協調作用，保障國家生活所依賴的資訊、能源和貨物的安全。

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