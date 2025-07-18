大罷免盧秀燕、藍委宣傳「2028中火無煤」 民團：與普發1萬均騙局

多個民間團體發聲譴責，操弄「20258無煤中火」只為轉移大罷免焦點。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/18 14:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票倒數計時，台中市長盧秀燕近來與台中市面臨罷免的國民黨立委全力宣傳「2028無煤中火」，多個民間團體今發聲，譴責「2028年無煤中火」跟近日藍白通過普發1萬一樣，都是無配套、無從執行的「騙局」，盧秀燕帶頭與藍委一再拿中火當政治提款機，只為轉移大罷免焦點，籲民眾下架不適任藍委。

對此，台中市環保局表示，中火具備逐年增氣減煤的條件，要求中火應逐年實施減煤訴求「無煤中火」為可行的目標。

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包括中台灣教授協會、台灣環境公義暨能源轉型協會、台灣小水力綠能產業聯盟、台中市醫界聯盟等民間團體今日齊發聲，台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中指出，「2028無煤中火」沒有專家評估，替代能源配套、如何執行均闕如，就跟近日藍白立委在沒有編列預算下粗暴通過的「普發一萬」一樣，全是「騙局」；盧秀燕7年前喊「市長換人、空氣換新」，過了7年證明也是騙局一場，一再以中火當政治提款機，口號治理。

中興大學環工系教授莊秉潔指出，中火5年來大減近6成污染排放物，今年燃氣機組上線後可望再減煤100萬噸，台中市包括移動污染源及逸散污染源排放均高於中火，市府應作為卻未作為，空品改善成效差；台中市醫界聯盟常務監事林子賢指出，尤其跟市民生活貼近的台中市3座焚化爐的改善情況慘不忍睹，促盧秀燕不要老是拿中火當擋箭牌。

中台灣教授協會外交與政治組召集人蘇勳璧指出，台電明確提出減煤期程在2034年達到無煤，且中火發電現已不夠台中市用電，靠其他電廠補貼，未來中火發電不足如何因應中科擴展，台中面臨罷免的藍委在沒有合理配套硬推「2028年無煤中火」，置民生經濟於何地，「下架罷免只是剛剛好而已」。

民進黨台中市議黨團總召王立任與議員張家銨、李天生均痛斥，中火增建燃氣機組盧市府從建照、許可證到試營運均卡關，多元能源是為了國安，台中藍委無腦提案將催毀台灣、台中，籲7月26日大罷免下架不適任立委。

民間團體發聲譴責，盧秀燕與台中市藍委操弄「20258無煤中火」，只為轉移大罷免焦點。（記者蘇孟娟攝）

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