邦誼紮根 賴清德早餐招待友邦青年燒餅夾蛋加豆漿

總統賴清德（右2）18日上午在總統府接見「邦交國青年來台圓夢計畫」首批來台青年，向來台友邦青年握手致意。（中央社）

2025/07/18 14:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕強化外交動能，政府推動的「青年百億海外圓夢計畫」將範圍擴大至邦交國的年輕人，總統賴清德今天上午接見首批來台青年，還準備了燒餅夾蛋及豆漿招待友邦青年，總統透露，這也是總統府大禮堂第一次用早餐歡迎貴賓。

此外，這次友邦青年來台行程之一是前往大巨蛋看棒球賽，賴清德特別準備棒球T恤及毛巾送給青年們。

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總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等人陪同下在總統府接見「邦交國青年來台圓夢計畫」 首批來台的友邦青年們，總統聽完青年代表發言後表示，台灣與史瓦帝尼、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等友邦擁有共同的理念和價值，同時也有深厚情誼，我們是一家人。

總統說，為了歡迎大家，這次與大家見面的總統府大禮堂，也是台灣歡迎友邦元首、總理的地方，但歡迎友邦元首或總理是午宴，但今天歡迎大家是用早餐。他說，你們應該是台灣第一次在這個總統府的大禮堂用早餐歡迎的貴賓，而且招待的早餐是台灣人常吃的燒餅、油條還有豆漿，「今天吃的是燒餅夾蛋還有豆漿，希望你們會喜歡。」

賴清德表示，從友邦青年分享的內容中，相信此行應該會有很好的收穫。也請友邦青年們回國後向國家元首、總理等人表達來自台灣的關懷之意。

外交部長林佳龍表示，邦交國青年來台不僅展現台灣與友邦的深厚情誼，更為與友邦交流合作揭開嶄新一頁。他說，首批來台青年都是友邦的社會菁英，誠摯期盼青年們此行也能踴躍分享自己的寶貴知識、經驗及歷史文化。此外，外交部也與友邦合作邀請台灣青年赴友邦圓夢，將陸續前往史瓦帝尼、馬紹爾等7個友邦，期待透過青年之間互動與學習，讓邦誼延續到下個世代。

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