藍營怒告「偽藍軍」罷免宣傳車 顏文正批：黨徽、國徽魚目混珠

國民黨市黨部及議會黨團呼籲投票不同意罷免。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/18 15:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區街頭出現掛有極似國民黨黨徽的同意罷免文宣車，國民黨台中市黨部到台中地檢署按鈴指控，提告偽造文書、違反選罷法，不過已有中華保台反共復國黨聲明派車宣傳，對此，國民黨市黨部主委顏文正今表示，對方用很聰明的模糊空間，掛國徽和國民黨字眼，顯然是魚目混珠。

顏文正與台中市議會國民黨團書記長李中聯合開記者會，呼籲民眾若看到類似車輛布條要立即錄影、錄音並報案，李中強調，看到近日街頭出現疑似冒用國民黨徽的廣告車輛宣傳罷免，這些宣傳車根本就是「偽藍軍」、「偽國民黨」，是捏造的罷免奧步，手段相當下作。

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顏文正說，已接獲2、3件魚目混珠的看板、布條，今天會繼續了解，他用很聰明的模糊空間，昨天解釋什麼是國徽，但就是模糊，宣傳裡面有國民黨字眼，顯然是魚目混珠，讓選民搞不清楚去投下罷免同意，但國民黨是是不同意罷免。

顏文正也說，國民黨與中華保台反共復國黨不熟，對方秘書長陳凱立一直對外說是國民黨的資源黨員，但他已經被開除黨籍，他的言行已經不代表國民黨，還一直在魚目混珠，實在不知道這種行為到底是什麼意思。

顏文正強調，希望每個政黨有不同理念、作法，希望彼此互相尊重，政黨競爭，推動政黨理念，不可以踏著別的黨、別人的肩膀往上前進。

中華保台反共復國黨聲明派車宣傳同意罷免，上面有像黨徽的國徽與國民黨字樣。（市黨部提供）

顏文正指出，對方用很聰明的模糊空間，掛國徽和國民黨字眼，顯然是魚目混珠，這樣子搞我們，呼籲罷免活動還是要遵守法令。（記者蔡淑媛攝）

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