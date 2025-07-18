王鴻薇「台灣是個...痾...城市」 王定宇：蔣萬安不就成了里長？

王鴻薇今（18）日在罷免案公辦電視說明會中提到台灣時，支支吾吾地稱台灣為「城市」。（圖擷自「臺北市選舉委員會」YouTube）

2025/07/18 15:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇今（18）日在罷免案公辦電視說明會中提到台灣時，支支吾吾地稱台灣為「城市」，引發大量批評。對此，立委王定宇疑惑表示，若台灣是城市，台北市的「市長」蔣萬安不就成了「里長」？

將於7月26日舉行的大罷免進入白熱化階段，今天上午起進行的國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強等人的罷免案公辦電視說明會中，王鴻薇在發言時表示：「在台北市大家都知道，老房子實在是太多了，而台灣又是天災頻繁地的一個，痾，『城市』，所以在有關都更獎勵，王鴻薇也做了提案放寬。」

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不少網友費解，一般台灣人提到台灣時，通常後面都會稱呼「國家」，但王鴻薇卻明顯停頓，遲疑了一會，才說出「城市」。有網友指出，她原本想說「國家」，但脫口前才想到有特別的顧忌，一時沒想到「地方」、「地區」等替代用詞，才說出「城市」。

對此，立委王定宇在臉書發文玩起填空題「台灣又是一個天災頻繁的______！」他表示，會支支吾吾的在台灣的後面填上「城市」，到底是什麼原因？他也疑惑，如果台灣是一個「城市」，賴清德不就成了「市長」，蔣萬安不就成了「里長」？

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