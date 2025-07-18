高志凱公然號召政變 南市議員李宗霖：726一定要投同意罷免票

南市議員李宗霖表示，高志凱這種講法，根本是明目張膽地號召在台代理人發起政變、引共軍入台。因此，7月26日一定要投下同意罷免票。（記者蔡文居攝）

2025/07/18 14:53

〔記者蔡文居／台南報導〕中國全球化智庫副主席高志凱近日公開放話，喊出希望台灣內部能發動一場類似「西安事變」的政變，替中國製造奪台的機會窗口。南市議員李宗霖今天表示，高志凱這種講法，根本是明目張膽地號召在台代理人發起政變、引共軍入台。因此，7月26日能去投票的人，拜託一定要投下同意罷免票。

李宗霖表示，高志凱在訪談中描繪劇本：或許哪天台灣有人「突然把賴清德控制住」，接著發出公告，聲稱台灣局勢將失控，要求中國「派保安人員登島維穩」。甚至連步驟都想好了—大批中國武裝部隊換上保安制服、應「地方政府（或代理政府）的邀請」上岸，並下令台灣軍警不得開槍阻止。這種講法，根本是明目張膽地號召在台代理人發起政變、引共軍入台。

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李宗霖說，台灣內部早有人替中國侵略鋪路多年。親中政黨、網紅名嘴，天天配合中國話術，攻擊本土政府、扭曲認知與認同，近年拿到權力的代理人更明目張膽濫權毀台。他們的言行，讓人不得不懷疑，為了配合中國，他們能做到多徹底？

他說，「中國都在號召台灣發動政變了，我們還能繼續任這些人亂搞嗎？所以，能去投票的人，拜託726一定要投下罷免票啊！」

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