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    卓揆盼赴立院說明普發現金 藍：不知民間疾苦

    國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

    國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

    2025/07/18 13:40

    〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰表示，舉債普發現金1萬元，內心非常交戰，盼能赴立法院說明。國民黨團首席副書記長羅智強今日受訪表示，他看不出來卓榮泰有什麼內心交戰的態度，只看到卓榮泰很冷血，與賴清德總統的「1萬元買菜說」是相互輝映，就是高高在上，不知民間疾苦。

    國民黨立委許宇甄則於國是論壇表示，卓院長徹底暴露了他對財政與經濟的無知，更顯示出對基層人民生活困境的冷血與傲慢。

    羅智強說，這是政府超徵稅收，其他國家都會退稅，台灣為何不行？現在請政府把從人民口袋多拿的錢，在人民經濟困難時還給人民，卓榮泰這樣還在天人交戰。

    國民黨立委徐巧芯也說，民進黨政府不知道把錢都花哪去，因此才天人交戰。面對美國總統川普關稅戰衝擊，韓國、新加坡都普發現金、刺激消費，人民都希望政府從善如流。卓榮泰不敢對此案提覆議，因為怕影響民進黨發動的大罷免，影響綠營基本盤選民，所以才天人交戰。

    徐巧芯強調，發給全民1萬元是夠的，公庫若錢不夠是被行政院亂花光的。為何過去前總統蔡英文及前行政院長蘇貞昌普發6000元時，民進黨沒有喊沒錢？

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