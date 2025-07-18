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    朱立倫：國庫有錢人民沒錢是賴清德要的團結？

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/07/18 13:44

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨堅持普發全民1萬元現金，被賴政府批評舉債發錢，國民黨主席朱立倫今日再度質疑，去年中央政府稅收超徵數千億元，每一分錢都來自於人民的辛勤勞動，在通膨嚴重，關稅衝擊的此刻，普發現金擴大內需量能，本該是政府最優先的選項，「國庫有錢，人民沒錢？這是賴清德要的團結？」

    朱立倫指出，民進黨十分矛盾，一方面行政院長卓榮泰宣稱「沒有錢」來普發現金1萬元，另一方面立法院民進黨團又對外表示「尚未定案」，不禁讓所有國人困惑，到底是誰在主導國家財政方向？是卓揆必須服從賴清德總統的個人意志，上演一場「國庫空虛」的政治戲碼？還是政府內部有著比民意更重要的壓力，讓一個福國利民的政策窒礙難行？

    朱還向賴總統喊話，「您在競選時承諾要『傾聽民意，團結國家』。現在，全民都在等待您一個最直接、最誠實的答案：這筆來自人民血汗錢的超徵稅收，你覺得該不該發？」呼籲賴清德出來面對全民質疑，不要再讓行政團隊上演互相矛盾的政治鬧劇。

    朱立倫強調，國民黨會持續監督每一筆預算，確保納稅錢都花在刀口上，唯有強而有力的民意監督，才能將本該屬於人民的資產，真正還到人民手上。

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