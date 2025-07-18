返鄉投罷免票房東讓你領500 藍委報案：恐成期約賄選罪

大罷免投票僅剩一週，國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今召開「大罷免 大奧步 全國大買票」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/07/18 13:47

〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免投票僅剩一週，國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今召開「大罷免 大奧步 全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，指稱一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，恐構成「選罷法」中所列之「行求或期約賄選罪」。羅強調，檢舉人已提供完整對話紀錄、租約與匯款證明，並由他親自陪同報案，呼籲司法機關儘速偵辦。

羅廷瑋指出，根據當事人陳述，房東某日突然傳送「726特定意象投票」字樣的照片給房客，內容為其地政事務所外觀及懸掛標語，清楚寫有，並附註：「凡7月26日返鄉投票者，請向房東申請500元交通補助」。受害房客擔憂若拒絕配合，將影響自身租屋權益。

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律師王宥荃也說明，依據高檢署公布的賄選態樣，凡提供投票人交通工具或費用，本就屬於明確的賄選形式，即可能構成「選罷法」第99條「行求或期約賄選罪」，依法處3年以上10年以下有期徒刑，得併科100萬元以上1000萬元以下罰金。

國民黨立委牛煦庭表示，類似操作加上現在「發補助買票」的情形，已讓選風急遽惡化。國民黨立委吳宗憲說，甚至有人在臉書公開聲稱有四台遊覽車「順路回花蓮」不收車資，表面包裝為免費接送，實際上已構成明確的投票行賄，連搭車者也可能涉及投票受賄罪，依法早已違反「選罷法」第99條，呼籲調查單位應立即啟動調查，不該因政治立場不同就選擇性執法。

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