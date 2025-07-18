踩紅線？李彥秀罷免電視說明會提「民調」

李彥秀今出席罷免電視說明會。（翻攝台北市選委會網站）

2025/07/18 13:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免7月26日投票，根據選罷法，投票日前10天不能公布或報導、散播民調資料。台北市選委會今（18日）舉行罷免電視說明會，國民黨立委李彥秀卻疑似踩紅線，提及「民調」、「主流民意」、「少數人」等語句。

罷免李彥秀領銜人鍾春德舉著「下架親共立委」手板，強調罷免不是藍綠惡鬥，而是關乎自由的抉擇，台灣不能輸、民主不能讓、李彥秀不能留，因為李在國會不是監督，而是盲目服從黨意，成為壓制民主的工具人。

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鍾春德細數，李彥秀支持國會擴權法案、憲法訴訟法修惡等，又刪除國防外交等預算，試圖剝奪民主的權利，在罷免答辯書當中對此未提，只說要團結來糊糊焦點，請問踐踏憲法、違反程序正義，這就是李口中的團結？

鍾春德說，希望全國都支持大罷免，共產黨現在已經急了，人民要將紅色勢力趕出台灣，讓共產黨無法從內部破壞台灣，讓子孫都能活在自由民主之下。

李彥秀說，台灣民主受到空前挑戰，賴政府每天拚政治搞鬥爭，沒有關注民生議題，人民生活在水深火熱之中，真正的台灣價值是多元、包容，但在執政黨作為中看不到。

她強調，從政26年來就是希望傾聽人民心聲，為人民爭取福利，希望呼籲支持者26日出門投下不同意。

不過，在說明會即將結束之時，李彥秀脫口提及「民調」、「主流民意」、「少數人」等語句，疑似踩紅線。

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