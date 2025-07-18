大罷免7/26投票 尹立籲記住罷韓教訓、小心藍營「奧步」

尹立提醒民眾，要記住罷韓教訓，7月26日小心藍營「奧步」。（記者葛祐豪翻攝）

2025/07/18 14:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕首批大罷免投票將於7月26日登場，罷韓四君子、前高雄市文化局長尹立提醒民眾，要記住罷韓教訓，7月26日小心藍營「奧步」，他並提出5點注意事項。

尹立指出，2020年罷免高雄市長韓國瑜時，國民黨曾使出「監人監票」的奧步，表面上說要監票，實際上是威嚇選民、製造投票壓力。而當時的高雄市民政局長，甚至公然在里長群組中散布行政不中立訊息，違反選罷法與行政中立原則。

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首批大罷免投票將於7月26日舉行，尹立提出5點提醒民眾提高警覺，第一、看到有組織的監票、錄影、拍照，立即通報警方與選委會；第二、若有里長、公務員介入不公選務，務必記錄事證；第三、若有人用言語恐嚇投票行為或試圖誘導投票意向，立刻制止並通報警方與選委會。

尹立說，第四、投票時，盡量陪伴長輩或家人前往，避免被脅迫或誤導；第五、志工與公民觀察員應配合選舉監察機制，合法進行投票日觀察。

尹立強調「罷韓的經驗讓我們知道，只要公民堅定、制度運作透明，就能克服奧步。7月26日，全台人民再寫一次歷史，用選票守住民主」。

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