市長帶頭違法！盧秀燕與廖偉翔合體看板被爆高掛違建上

張耀中爆盧秀燕與廖偉翔合體看板高掛違建上，市長帶頭違法。（張耀中提供）

2025/07/18 14:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免倒數計時，台中市前市議員張耀中今揭台中市長盧秀燕與被罷免人國民黨台中市第四選區立委廖偉翔，兩人合體大型看板竟高掛在違建上，「盧市長」帶頭違法，促市府依法行政；台中市都發局指出，違建與廣告看板各有適用法源，不能混為一談，經現場勘查依選罷法規定，廣告物之懸掛或豎立未妨礙公共安全或交通秩序，應於投票日後7日內自行清除；至於違建則依法列管排拆。

張耀中指出，該建物位於南屯區車水馬龍的交叉路口，他查詢都發局的「建築物地籍套繪圖查詢平台」查詢，發現地號上沒有任何建照，證明這棟建築物就是違建，原已掛有廖偉翔廣告，他多次具名向市府舉報但是市府不拆，他另拜託朋友檢舉，仍不見市府有任何作為。

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張耀中說，不料，昨天廣告換成盧秀燕與廖偉翔合體宣傳反罷免，除了帶頭違法外，廣告還標示「怒火中燒」、「不同意，才有好空氣」，他想要問盧秀燕上任快要7年了，究竟做了什麼讓台中空氣變好的事。

張耀中說，盧秀燕已經騙了市民兩次，她還要再騙幾次？還要再騙多久？，促市府立即拆除違章建築與看板，別讓「盧市長」的錯誤行為繼續傷害市民感情，也證明市府有依法行政的決心。

都發局則強調，違建與廣告物各有適用法源，兩者不能混為一談，針對違建檢舉已列管排拆；至於廣告物依選罷法及台中市選舉或罷免違規設置招牌廣告及樹立廣告機關權責劃分辦理方式執行，今前往現場勘查，廣告物之懸掛或豎立未妨礙公共安全或交通秩序，應於投票日後7日內自行清除。

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