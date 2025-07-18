漢光演習時機敏感！中國禁漁期 50艘鐵殼船突現海峽中線

中國禁漁期嚴禁漁船出入，海峽中線突現50艘以上中國鐵殼漁船。（民眾提供）

2025/07/18 13:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國禁漁期間，嚴禁任何船隻出海作業，但昨（17）日澎湖漁民在海峽中線，發現大批中國鐵殼船密密麻麻在海上作業，卻未見中國海警船出面執法，讓我國漁民相當納悶，尤其時值台灣漢光演習期間，時機相當敏感。由於未越界海峽以東作業，海巡署巡防艇只能全程監控。

根據目擊中國鐵殼船的澎湖漁船表示，在北緯23度、東經118度（距離七美西南約80浬）附近作業，遇到海面滿滿的中國鐵殼漁船，數量50艘以上，位在海峽中線，離中國較近，卻未見中國海警船蹤影，自去年「大進滿88號」漁船越界遭扣留後，中國海警船

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不僅在海峽中線以西執法，甚至越過海峽中線以東廣播驅離我國漁民，嚇得澎湖漁船不敢在海峽中線以西作業。

由於中國禁漁期嚴禁任何漁撈船隻出入港，導致大批中國三無（無船名、無船舶證書和無船籍港登記）漁船，在海峽中線徘徊遊走作業，形成「流浪」漁船，昨日出現高達50艘以上中國鐵殼漁船，雖然未越界進入海峽中線以東作業，但卻徒增我國漁船及海巡署困擾，讓澎湖漁船相當感嘆，中國禁漁期雙標處理方式，更讓澎湖漁民反彈。

中國的伏季休漁期是指中國沿海地區為保護漁業資源，每年在特定時間內禁止漁船進行捕撈作業的一項制度。休漁期通常從5月1日開始，持續到8月中旬，具體結束日期因海域而異，但多為8月16日，昨日仍在禁漁期管制，又是我國漢光演習期間，再添中國灰色襲擾案例。

澎湖漁船雷達上，密密麻麻出現中國鐵殼漁船訊號。（民眾提供）

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