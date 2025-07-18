「剴剴條款」三讀通過！凌虐未滿7歲兒童致死 最重可判死刑

立法院會今天（18日）處理「刑法第272條之1及第286條條文修正草案」。（記者陳逸寬攝）

2025/07/18 12:40

〔記者陳政宇／台北報導〕1歲男童「剴剴」遭保母虐待死亡，震驚全台。立法院會今（18）日三讀通過「刑法修正案」，增訂殺害未滿7歲之人加重其刑1/2；對於未滿7歲之人以凌虐方式致死，最重可處死刑或無期徒刑。

立法院會今天處理「刑法第272條之1及第286條條文修正草案」，朝野立委皆支持加重處罰凌虐行為，但對第286條有不同看法。在藍白立委人數優勢下，表決通過民眾黨團及國民黨團共提的再修正動議。

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現行「刑法」第271條明定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；未遂犯罰之、預備犯處2年以下有期徒刑。

三讀條文新增，對於未滿7歲之人犯第271條之罪者，加重其刑1/2。若是對未滿7歲之人，以凌虐方式犯第271條第1項之罪者，處死刑或無期徒刑。未遂犯罰之，預備犯處5年以下有期徒刑。

此外，現行「刑法」第286條規範，對於未滿18歲之人施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑。意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

三讀條文指出，對於未滿7歲之人犯第286條前二項之罪者，依各該項之規定加重其刑1/2。對於7歲以上未滿18歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。對於7歲以上未滿18歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。

三讀條文表示，對於未滿7歲之人，犯第286條第一項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。對於未滿7歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑。

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