澳洲4位州議員訪高市議會 強調雙方有自由與民主相同價值

澳洲4位州議員（左一至左四 ），今天參訪高雄市議會。（記者葛祐豪翻攝）

2025/07/18 13:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕來自澳洲維多利亞州與南澳州的4位州議員，今（18）日上午到高雄市議會參訪；議員席芮妮強調，台澳不僅是經濟合作夥伴，更擁有自由與民主等相同價值，期待未來攜手合作。

參訪團成員包括維多利亞州議會議員席芮妮（Dr.Renee Heath）、劉忠（Mr.Trung Luu）、牛喬許（Mr.Josh Bull），及南澳州議會議員泰福（Mr. Sam Telfer）；由高市議會國民外交促進會會長湯詠瑜、副會長鄭孟洳，前會長林智鴻等人，代表議長康裕成熱情相迎。

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湯詠瑜表示，高雄自1997年與澳洲布里斯本市締結為姊妹市，雙方友好往來已超過1/4世紀，期待透過更多互訪與合作，深化高雄與澳洲各城市的友誼。

席芮妮說，耳聞越接近南台灣，熱情會一路升溫，來到議會印證傳言是真的，讓他們第一次到訪便愛上台灣，並驚艷於台灣各項建設的繁榮與創新發展。

席芮妮強調，澳洲議員此行由2個不同黨派組團參訪，代表和台灣的關係對澳洲相當重要，台澳不僅是經濟合作夥伴，更擁有自由與民主等相同價值，期待未來攜手合作。

此次澳洲議員特別針對港市合一發展經驗進行交流，並將前往駁二藝術特區考察，了解高雄如何活化老舊倉庫群，轉型為文創與青年創業的重鎮。

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