國家賸餘336億元普發1萬 吳思瑤：北市539億難道一人發2萬？

民進黨團幹事長吳思瑤受訪。（記者陳逸寬攝）

2025/07/18 12:45

〔記者李文馨／台北報導〕立法院上週通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求10月底前普發現金1萬元。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，國家目前可實際運用的歲計賸餘僅剩336億元，普發必須舉債；並提到，北市府113年度的決算累計賸餘539億元，以北市人口245萬計算，北市可以一人發2萬元，「台北市長蔣萬安要不要考慮拿來發現金？」

吳思瑤今天上午受訪批評藍白一再地指鹿為馬、混淆視聽，國家目前可實際運用的歲計賸餘僅剩336億元，其餘皆已用於法定支出、還債與減少舉債。她說，僅靠336億無法支應藍白版本加碼的1450億元，勢必得舉債1014億元，當然需審慎評估。

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吳強調，在野黨稱實徵超過1.8兆的說法這並非事實，因為多數收入早已有法定支出。她提到，若要談超徵，各地方政府合計超徵2804億元，台北市政府113年度累計賸餘就達539億元，換算台北市人口245萬人，每個市民可領近2萬元，「台北市長蔣萬安要不要考慮拿來發現金？蔣萬安作何感想？」

她最後重申，民進黨不主張「有結餘就發現金」，因為國家還有建設及其它長遠規劃，隨意發錢是對財政紀律的嚴重失控與錯誤示範。

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