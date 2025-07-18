蕭美琴捷克行被中共跟監 綠譴責提案3度被藍白否決

立法院院會今日通過藍白延會案，並否決民進黨團的議程主張。（記者陳逸寬攝）

2025/07/18 12:58

〔記者林欣漢、李文馨、陳政宇／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，被中國外交官追車跟監騷擾，甚至密謀衝撞座車。立法院民進黨團數度於立法院院會提案，嚴正譴責北京當局跨國恐怖主義行徑，但因人數劣勢，無法被未列入討論事項議程，今日院會則是第三度遭到否決。民進黨團痛批，當國際社會挺台發聲反制，藍白卻再度噤聲，「請問藍白譴責中國很難嗎？還是根本不敢？藍白兩黨是不是只敢對內開罵，對中國一聲不吭？」

立法院法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底，國民黨團4月18日提案延會至7月31日止，藍白聯手在5月20日表決通過。這個月來，院會議程皆未於週二程序委員會敲定，都是週五院會開始進入討論事項前，才會看到國民黨團、民眾黨團提出，並以人數優勢通過的議程。

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民進黨團4日於立法院院會提出決議文，對於蕭美琴出訪捷克被中國蓄意威脅，要求立法院譴責北京當局並應嚴正道歉，盼朝野守護台灣主權與民主價值，並要求立院加速強化國安改革。但因人數不敵藍白，該提案一直無法被列入議程，今日已是第三度遭到否決。

民進黨團提案表示，嚴正譴責北京當局這種跨國恐怖主義行徑，並要求中華人民共和國政府應立即對我國及國際社會公開道歉，且承諾停止一切在國際社會中針對我國官員及人民的騷擾、恐嚇與暴力行動。

提案指出，作為國際社會與區域負責任的成員，中華民國元首、副元首，以及政府官員的國際訪問、交流，是我國作為主權國家不可剝奪的權利，台灣對於國際社會的積極參與與貢獻，更受到國際社會的歡迎與支持，北京當局一再以此為藉口，以軍事挑釁、暴力威脅為手段，意圖阻止我國與世界往來，不僅傷害台灣人民感情，破壞區域的和平與穩定，更是對國際秩序的公然挑釁。

提案主張，立法院應無分朝野，共同守護台灣主權與民主價值，對抗中國的威脅與滲透，確保國家安全與社會安定，為台灣的未來奠定堅實基礎。面對中國持續的滲透、統戰與威脅，立法院也應加速各項國家安全法制改革的推動，參考主要民主國家經驗與法制，強化反滲透、反間諜及保護關鍵技術等相關法案，全面提升國家安全防衛能力，遏止威權集團的不斷滲透與破壞，保障我國民主自由與人民安全，並協力所有理念相近的國家，共同確保台海及區域的安全穩定。

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