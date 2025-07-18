藍營拚命幫高虹安站路口 錢康明：國民黨怕的是「這個」

新竹市前文化局長錢康明發文提到，新竹市的國民黨要讓市民看得起，籲國民黨先找回丟失的尊嚴。（資料照）

2025/07/18 13:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市是全國唯一有停職市長和立委26日面臨雙罷免投票的縣市，更是藍白合反罷免的指標縣市，近期包括高虹安與鄭正鈐都站路口宣傳反罷免，但高虹安任內任命又被離職的前文化局長錢康明也成為這場罷免投票的助攻隊友，錢康明今發文提到，新竹市的國民黨要讓新竹市民看得起，籲國民黨先找回丟失的尊嚴。

錢康明說，國民黨拚命幫無黨籍的高虹安站路口，是高虹安優秀嗎？錯！國民黨是怕中央派來的代理市長。因為中央派的代理市長一定是中規中矩做事，不會執行高虹安和國民黨談好的事，「聽話且守信用」的高虹安一旦被罷免，就不能參加明年的新竹市長選舉。國民黨怕的是這個，聲嘶力竭背後隱藏的是惜才？還是不為人知的貪財？

請繼續往下閱讀...

錢康明表示，國民黨幫鄭正鈐站路口，好歹是為同黨籍做聲援，國民黨幫無黨籍高虹安站路口，其實是對民進黨長期的莫名恐懼，國民黨人數再多、標語再多，都是不倫不類、惹人訕笑，國民黨常說明年就要市長選舉了，現在搞大罷免是浪費錢，國民黨是在乎大罷免花的錢嗎？國民黨是擔心高虹安被罷免後不能再選，明年國民黨的市長選舉要派誰出來？他籲國民黨要有點骨氣。

他說，如果一直用討厭民進黨來贏得選舉，卻不思考拔擢國民黨內的人才，明年市長選舉還是會輸的。把那麼多「市議員雞蛋」放在「高虹安籃子」裡，是不是太傻。號召市民要投同意罷免，趕走高虹安與李忠庭及高友友們。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法