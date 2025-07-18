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    國民黨：大惡罷若成功 綠色大戒嚴

    國民黨今日召開「大惡罷若成功，綠色大戒嚴，數位管制、言論審查再現！」記者會。（國民黨提供）

    國民黨今日召開「大惡罷若成功，綠色大戒嚴，數位管制、言論審查再現！」記者會。（國民黨提供）

    2025/07/18 14:32

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「大惡罷若成功，綠色大戒嚴，數位管制、言論審查再現！」記者會，該黨智庫副執行長凌濤指出，如果大罷免成功，民進黨將獨大，賴清德總統會逐步落實「賴17條」，他呼籲民眾726一定要出來投下不同意罷免，表達反對賴政府走向獨裁與戒嚴。

    凌濤舉例，2022年NCC就曾試圖推動數位中介法，企圖管制臉書、YT與網路論壇影音平台，草案中還規定政府機關與平台有移除下架的權力，如今又捲土重來，陸委會副主委沈有忠重提數位中介法，並宣稱台灣因應中共網路統戰不力，就是因為當年數位中介服務法未成功立法，可見若大罷免成功，政府未來將以擋紅共為名，成就綠共的網路戒嚴，如果大家繼續放任民進黨，還會有多少管制措施要出爐？

    對於全民普發現金案，國民黨台北市議員柳采葳表示，民進黨誣指發錢是國民黨要救大罷免，甚至造謠說普發現金要舉債，政府要沒收還錢於民的1萬元，就是要放進「綠友友」的口袋。

    國民黨發言人楊智伃則說，總統無法與國民共苦，只想大惡罷成功，可以一黨獨大掌權，實施「賴17條」進行政治清洗，遂行綠色恐怖。

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