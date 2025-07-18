「雙罷」路口拚場！罷團號召回家投票 讓新竹重開機

新竹雙罷總部與罷團志工站路口宣傳同意罷免，號召新竹人回家投票，讓新竹重開機。（記者洪美秀攝）

2025/07/18 12:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）罷免投票26日舉行，今天是投票日倒數8天，新竹雙罷總部與民進黨團市議員和罷團志工展開分進合擊站路口宣傳行動，號召新竹人26日回家投同意罷免票，為了新竹及台灣，投下關鍵的一票。

新竹雙罷領銜人戴振博與市議員鄭美娟一早在學府路、光復路口，向來往的上班族及路人打招呼，說明罷免行動的關鍵理由，並唱起點亮希望的罷免應援歌曲，號召市民26日回家投同意罷免票。戴振博說，大家的一票，決定這座城市的走向。新竹人要罷免的，是2位失職的政治人物。一位是貪污判刑、說謊成性的高虹安，已讓新竹市政停擺；另一位是親共賣台、破壞民主的鄭正鈐，不配再代表市民在國會發聲。

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新竹雙罷發言人林志潔也說，我們的國防預算、科技研發、健保制度、社會福利和客家預算，都因藍白聯手凍刪，讓國家發展受到阻礙，這次為了大家的權益，一定要站出來投同意罷免票，下架親共立委，讓國家永續發展。不管是早晨或傍晚，新竹隊的市議員們與罷團志工，將會在各路口遍地開花，呼籲市民站出來投同意票，讓新竹重開機。

而面臨被罷免的停職市長高虹安與鄭正鈐也展開路口反罷免宣講，高虹安早在7月初就站路口，並有里長及藍白市議員一起站路口，透過與市民接觸及舉辦反罷活動，號召不同意罷免的市民站出來投票。

停職新竹市長高虹安與藍白議員站路口宣傳反罷免，號召市民投不同意票，安定新竹。（照片取自高虹安臉書）

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