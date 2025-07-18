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    稱罷團扣紅帽子 王鴻薇回答扯吳釗燮

    王鴻薇駁親中爭議，並指總統府、國安會共諜案，吳釗燮沒說明。（翻攝北市選委會網站）

    王鴻薇駁親中爭議，並指總統府、國安會共諜案，吳釗燮沒說明。（翻攝北市選委會網站）

    2025/07/18 12:23

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免7月26日將投票，台北市選委會今（18日）進行公辦電視罷免說明會，上午10點首場由藍委王鴻薇與罷免案領銜人陳柏宏發表。王鴻薇反駁罷團扣紅帽子，更批總統府、國安會有共諜，國安會秘書長吳釗燮都沒說明。

    王鴻薇表示，自己在多項評鑑當中都是優秀立委，而檢驗政治人物，最重要要看他有沒有說話算話，選前她提出的政見包括80歲以上長輩免巴氏量表，都更容獎放寬，以及三讀通過重懲詐騙集團的法令等。

    此外，包含學貸免息獲前行政院長陳建仁允諾研究，更有許多福國利民法案，比如還假於民，以及基層軍人加薪，這就是增強台灣國防的韌性，而不只靠嘴巴講，也不是丟在野黨紅帽子，確實強化國防。

    她更提及，對於黃牛猖獗、提升警消待遇等，近期也通過普發現金一萬元，還稅於民的概念是她在前總統蔡英文時代就第一個提出，當時蔡總統願意回應民意，這次面對美國關稅衝擊，韓國、新加坡也有發放，為何台灣不發？上述的福國利民法案，如大罷免成功後，民進黨政府就要沒收？

    第二輪說明中，王鴻薇提及，大家都知道每次選舉都造成社會對立，所以台灣兩年一次大選，避免國家的內耗，但這次罷免破壞原則，今天如果可以無差別大罷免，以後是不是選了又罷，罷了又選？這是台灣的不光彩、政治鬥爭追殺。

    針對國防預算，她強調，今年國防預算是歷史新高，立委監督本該看緊荷包，難道要閉著眼睛通過？

    對於罷團指控她與中共高官密談，她更強調，去年4月份國民黨團派出代表，就是要為民眾發聲，還有大批媒體做採訪，何來密談？尤其中山區觀光產業發達，她必須要為選民作爭取，當時各大媒體都有報導，時任行政院長陳建仁也有所回應。

    她也反問，國安會、外交部爆有共諜，國安會秘書長吳釗燮迄今沒有說明；還有許多民進黨立委用中國台灣的名字賺人民幣；現在民眾關心關稅談判，民進黨有說明嗎？颱風重創中南部、無薪假等問題，民進黨還在搞罷免，希望所有不認同製造紛亂的支持者，7月26日一定要踴躍投票。

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