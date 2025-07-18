立院通過延會到8/31 王義川：白幫藍撐傘可憐哪......

民進黨立委王義川。（記者陳逸寬攝）

2025/07/18 12:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團上個月在院會提出延會至8月31日之提案，今天院會進行處理，表決結果贊成59位、反對49位，藍白在人數優勢下通過延會案，本會期立法院共延會3個月，是有史以來最長的會期；民進黨立委王義川諷刺，民眾黨做國民黨的「阿弟仔」在幫忙撐保護傘，套一句立法院長韓國瑜的話：「可憐哪！」

王義川開門見山就說，「民眾黨真可憐啊！」國民黨是為了自己違法的委員在撐保護傘，民眾黨做人家的「阿弟仔」在幫忙拿雨傘，這樣會通嗎？今天的院會差不多弄到下午1點就結束了，下午沒事情，下星期一也沒事情，「是在延火大的？」而委員會都在考察，考察都一個人去，全部都在這裡。

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王義川說，人家國民黨是有案怕被押走，結果民眾黨立委的昨晚就在這裡排隊，要幫國民黨拿雨傘，「我們老大要被抓走，趕快來幫撐，不然我們老大被抓走，我們民眾黨這8個就沒用了，套一句韓國瑜講的話：「可憐哪！可憐哪！」國民黨是為了他們的生存之戰怕被罷免，民眾黨在跟什麼？傻傻分不清楚，可憐哪！

王義川諷刺，國民黨利用民眾黨「啊你們這些草啊和蔥啊都跟過去，笨笨的」 ，柯文哲要是還在絕對不會這樣跟你們講。民眾黨說什麼台美關稅，如果真的要緊，那就開臨時會設立特別的題目，不是在這裡延會，否則到了今年的12月底，民眾黨可能又要延會到明年的12月底，所以草和蔥現在趕快打電話給民眾黨這8個立委，不要再弄了，不然下禮拜就盯緊民眾黨這8個立委跑去哪裡，假鬼假怪，說要開會又不來開會

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