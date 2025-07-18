為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北罷免投票通知QR code誤植回收銷毀 張嘉玲爆：今掃碼又可用

    張嘉玲說，選委會回應是這次罷免投票案未開放QR Code碼功能，而所謂「印錯」的舊版上QR code誤植為2024年總統立委選舉查詢網站，豈料她今日再掃這個QR code，卻發現竟然可以正確連結到這次726罷免投票的投票所查詢。（張嘉玲提供）

    張嘉玲說，選委會回應是這次罷免投票案未開放QR Code碼功能，而所謂「印錯」的舊版上QR code誤植為2024年總統立委選舉查詢網站，豈料她今日再掃這個QR code，卻發現竟然可以正確連結到這次726罷免投票的投票所查詢。（張嘉玲提供）

    2025/07/18 12:40

    〔記者黃子暘／新北報導〕首波大罷免投票將在7月26日登場，新北市議員張嘉玲指出，新北市罷免投票通知單印錯多份，將QR code誤植為2024年總統立委選舉查詢網站，市選舉委員會說是這次通知單上的QR Code碼功能未開放。張嘉玲今（18）日再度指出，她今天掃要銷毀的通知單QR Code，卻又正確連結到這次罷免投票所的查詢，如果沒有印錯為何要求回收？

    市選委會發言人未接電話，暫不知其回應。

    張嘉玲說，選委會針對印錯事件，回應是這次罷免投票案未開放QR Code碼功能，而所謂「印錯」的舊版上QR code誤植為2024年總統立委選舉查詢網站，豈料她今日再掃這個QR code，卻發現竟然可以正確連結到這次726罷免投票的投票所查詢，「如果沒有印錯，為何要求回收銷毀？搞得整個民政人員都人仰馬翻」，她批評，此非市府首度處理選務，怎會弄成如此狀況？要選民如何相信其他選務流程會被秉公處理？

    新北市議會民進黨團也批評，市府在選前一週還錯植QR code，根本不是「準備好出包」，而是疑似有目的阻撓罷免，批評為行政不中立的具體表現，為何通知單列印流程沒有人監督抽查？此錯誤背後是否有政治意圖？是否為護航藍委，刻意使民眾收不到投票通知，以此降低投票率？選舉公正是民主基石，要求市府與市選委會公開說明錯誤原因，提出具體改進作法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播