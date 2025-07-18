新北罷免投票通知QR code誤植回收銷毀 張嘉玲爆：今掃碼又可用

張嘉玲說，選委會回應是這次罷免投票案未開放QR Code碼功能，而所謂「印錯」的舊版上QR code誤植為2024年總統立委選舉查詢網站，豈料她今日再掃這個QR code，卻發現竟然可以正確連結到這次726罷免投票的投票所查詢。（張嘉玲提供）

2025/07/18 12:40

〔記者黃子暘／新北報導〕首波大罷免投票將在7月26日登場，新北市議員張嘉玲指出，新北市罷免投票通知單印錯多份，將QR code誤植為2024年總統立委選舉查詢網站，市選舉委員會說是這次通知單上的QR Code碼功能未開放。張嘉玲今（18）日再度指出，她今天掃要銷毀的通知單QR Code，卻又正確連結到這次罷免投票所的查詢，如果沒有印錯為何要求回收？

市選委會發言人未接電話，暫不知其回應。

張嘉玲說，選委會針對印錯事件，回應是這次罷免投票案未開放QR Code碼功能，而所謂「印錯」的舊版上QR code誤植為2024年總統立委選舉查詢網站，豈料她今日再掃這個QR code，卻發現竟然可以正確連結到這次726罷免投票的投票所查詢，「如果沒有印錯，為何要求回收銷毀？搞得整個民政人員都人仰馬翻」，她批評，此非市府首度處理選務，怎會弄成如此狀況？要選民如何相信其他選務流程會被秉公處理？

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新北市議會民進黨團也批評，市府在選前一週還錯植QR code，根本不是「準備好出包」，而是疑似有目的阻撓罷免，批評為行政不中立的具體表現，為何通知單列印流程沒有人監督抽查？此錯誤背後是否有政治意圖？是否為護航藍委，刻意使民眾收不到投票通知，以此降低投票率？選舉公正是民主基石，要求市府與市選委會公開說明錯誤原因，提出具體改進作法。

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