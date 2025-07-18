正要喊726投不同意...沒聲音了！趙少康氣喊：麥克風怎麼回事啊

趙少康麥克風突「消音」，讓他氣得喊：「麥克風怎麼回事啊？講到重點的時候怎麼沒有聲音啊！」（取自趙少康臉書直播）

2025/07/18 13:08

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前中廣董事長趙少康今召開記者會，表示將取消他原定的東非之旅，且宣布將在7月26日當天前往投下不同意罷免票。然而，正當他要呼籲所有藍營的朋友「見賢思齊」投下不同意時，麥克風突然「消音」，讓他氣得喊：「麥克風怎麼回事啊？講到重點的時候怎麼沒有聲音啊！」最後他也哈哈一笑表示：「政治可以輕鬆一點，沒那麼嚴肅啦！」

趙少康今日在記者會中表示，他去非洲行程曝光後，綠媒、側翼、名嘴高興得不得了，但如果是批評他「趙少康宣傳要投票卻自己出國」，這樣他能接受，但其他說大罷免要輸了，他要去非洲避難等言論就太離譜了。

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作家顏擇雅日前呼籲藍營「見賢思齊」，也利用那個時段出國散散心，或去哪裡郊遊。趙少康說，顏擇雅是他非常欣賞的人，所以他要鄭重宣布不去非洲了，7月26日他會出來投下反對票，也希望藍營的朋友「見賢思齊」。

不料，正當他要講到希望藍營朋友「見賢思齊」，和他一樣7月26日去投票時，麥克風突然沒有聲音，讓他氣得喊：「麥克風怎麼回事啊？講到重點的時候怎麼沒有聲音啊！」

接著他笑了笑表示，「政治可以輕鬆一點，沒那麼嚴肅啦！」並重新呼籲：「我希望726大家見賢思齊，跟我一起都到各地的投票所去投不同意罷免！」

影片請見趙少康臉書直播

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