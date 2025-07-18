新北市副秘書長動員參加反罷晚會？ 侯友宜：惡意抹黑造謠傷害公務體系

新北市長侯友宜表示，對於「惡意抹黑、造謠」的不實指控，很懶得回應，因為這樣傷害的是認真努力的公務體系。（記者羅國嘉攝）

2025/07/18 13:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕大罷免7月26日投票倒數，國民黨將在19日於新北市板橋區板橋第一運動場舉行反罷造勢晚會，不過，議員李宇翔今（18）日指控，建築師向他陳情，市府副秘書長邱敬斌疑似動員市府合作的專業公會參加，質疑違反行政中立。市長侯友宜表示，對於「惡意抹黑、造謠」的不實指控，很懶得回應，因為這樣傷害的是認真努力的公務體系。

侯友宜指出，不要老是惡意的抹黑、造謠。因為對於這樣「惡意抹黑、造謠」的不實指控，很懶得回應，因為這樣的惡意造謠，傷害的是認真努力的公務體系，他支持公務體系努力做事，讓新北發展更好。

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立委洪孟楷表示，抹黑、造謠持續不斷，這真的不是台灣民主的常態，尤其是看到相關議員、罷團的粉專，居然抹黑的造謠、指控就悄悄的在半夜下架了，未見任何道歉或說明，質疑是心虛「烏龍爆料」，而這樣的狀況在過去選舉都不曾發生，可是在這次的反罷免過程當中，卻是持續惡意不斷。選民眼睛是雪亮的，大家沒有做的事情，就不用惡意指控，726投下不同意罷免，就是希望讓台灣恢復正常生活，也不希望因惡意抹黑，而打擊認真做事的公務人員。

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