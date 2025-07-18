罷免王鴻薇緊抓親中爭議 領銜人曝王與涉共諜案嫌犯合照

陳柏宏秀出王鴻薇與林岳龍合照。（翻攝自中選會網站）

2025/07/18 11:57

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免7月26日將投票，台北市選委會今（18日）進行公辦電視罷免說明會，上午10點首場由藍委王鴻薇與罷免案領銜人陳柏宏發表。過程當中，陳柏宏維持團隊一貫論述，緊抓王鴻薇親中賣台爭議，更在第二輪說明當中秀出王鴻薇與其涉共諜案的前助理林岳龍的合照。

陳柏宏表示，立委應該以中華民國利益為先，但在上任初期就在沒有向國人報備情況下，隨著國民黨立院黨團總召傅崐萁去中國見中國政協主席王滬寧等高官，至今沒有報告到底談什麼，這些藍委看到中共官員聲稱兩岸同屬一國，竟也無反駁。

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他指，過去王鴻薇在擔任台北市議員任內就出席中共統戰節目「海峽兩岸」，配合中共口徑矮化中華民國國格，最近又主張替中配亞亞辯護是言論自由，請問王真的有熟讀國民黨黨綱？第二條明定，黨員應「實行民主憲政，反動共產主義」，但王鴻薇屢次親共行為，背棄支持者的期待，踐踏選民的信任。

陳柏宏也指，王鴻薇隨黨團推動選罷法、財劃法等爭議法案，還美其名監督，實則濫刪、濫凍預算，沒有討論過的法案直接送進院會，這不是民主，而是倒退。

地方層面，他也指出，王鴻薇2022年12月26日才當選台北市議員，5天後就宣布落跑參選立委補選，這可以清楚看見她將政治前途凌駕選民利益之上。

第二輪說明中，陳柏宏更秀出王鴻薇與林岳龍合照，諷刺王與共諜走得近。此外，他也批評，王鴻薇透過立委職權肉搜他個人的資訊，也在社群媒體上公開過罷團志工的資訊，這就是想要透過權力讓人民噤聲。

最後，陳柏宏呼籲所有選民，我們不是敵人，身為公民有共同對國家富強的渴望，他生長在中山區，人生軌跡與台灣緊密相連，為了愛所以才站出來，這次罷免無關乎利益、仇恨，而是為了捍衛家園、維護民主的最後手段，懇求各位選民726出門投票。

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