不只未申報美加州房產 罷團再爆藍委張智倫會計師執照早過期

雙和罷團18日前往監察院，正式檢舉國民黨立委張智倫財產申報不實記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/18 11:43

〔記者方瑋立／台北報導〕新北雙和罷團今（18）日赴監察院，檢舉立委張智倫不僅在公職人員財產未申報美國加州房產，選舉時的「候選人」財產申報也未如實申報，試圖隱匿財產，要求監院依法調查裁處；另外罷團也爆料，張智倫在美國的會計師執照已經過期，其不斷在台宣稱持有執照騙取選票，已違反美國紐澤西州法律。

罷免張智倫案領銜人Mini今天在監院說，張智倫2018年當選中和立委前，其妻子已在美國加州購入房產，至今卻未據實在公職候選人財產申報表、公職人員財產申報表登記，卻向媒體說「已申報」。另外，張智倫也未出席本週電視說明會，雙和罷團及代表公民團體認為，張的回應不僅不負責任，根本是推託與強辯。

請繼續往下閱讀...

Mini強調，張智倫身為立委、會計師，連基本的財產申報都做不好，而且試圖隱匿，已經不是粗心大意，更是對制度、對法規和對選民的輕蔑。因此今天正式向監察院檢舉，盼監院依法依規查明真相。

Mini也引述民眾爆料，指張智倫在美國紐澤西州的會計師執照，早於2020年底過期，但張上週卻在反罷免的電視、平面媒體宣傳等，仍不斷宣稱其持有美國會計師執照。根據紐澤西法規，執照過期聲稱仍持有CPA（會計師）執照已是違法行為，呼籲張智倫出面說明。

Mini說，廉恥是做人的根本，也是從政的基礎，張智倫卻選擇一次又一次閃避、規避法規，不願正視民意的質疑，用過期的證照來換取選票，這已不是粗心大意，而是無廉無恥。身為立委，人民給你機會不是讓你濫用頭銜包裝自己，呼籲張公開回應民眾意見、誠實負責。

Mini回應媒體提問時質疑，張妻2018年購入房產，沒有任何貸款，是一次付清，但根據公職人員財產申報表，他在美國沒有任何戶頭和資產，請問這些錢是從哪裡來的？是否已經在美國有埋佈資產卻沒有如實申報？若台海真的發生戰事，張是否會一走了之到美國當地產王？

Mini也指出，張智倫身為中華民國的公職，身為會計師，依法依規且依據他的專業表現，應該瞭解財產申報的規定，他卻選擇知法犯法，已無廉無恥，不適合再繼續擔任民代。

相關新聞請見︰

被抓包美國律師執照過期還稱持有 張智倫：僅代表過去經歷

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法