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    趙少康放棄東非旅力挺他不同意罷免 李忠憲：是信念堅持還是對聲量投機？

    學者李忠憲。（資料照）

    學者李忠憲。（資料照）

    2025/07/18 15:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「戰鬥藍」發起人、資深媒體人趙少康今天（18日）宣布放棄在7月26日大罷免投票日去東非看動物大遷徙，也感嘆從沒看過動物過河的場景。對此成功大學李忠憲表示，這樣的選擇，是信念的堅持，還是對聲量的投機？這樣的人生，真的值得嗎？7月26日那天，會給出一個答案。

    李忠憲在臉書PO文表示，趙少康放棄了非洲的動物大遷徙，選擇留下來投票支持羅智強，這是他的選擇，也是一種錯過，人生的每個選擇，總得有取捨。你無法同時站在岔路的兩端，正如沙特所說：「人被判定要自由。」即使你什麼都不選，那也是一種選擇——而你必須為此負責。

    李忠憲指出，他放棄了與壯闊自然同在的時刻，選擇了參與一場可能不被記得的政治表態，這樣的選擇，是信念的堅持，還是對聲量的投機？這樣的人生，真的值得嗎？7月26日那天，會給出一個答案，或許什麼都不會改變，只剩一張用過的選票與一段消失的非洲假期。

    李忠憲續指，齊克果說，人生只能回溯理解，卻必須向前活著，我們總是在錯過後才意識到那其實是一種美，像是只有轉身才能看見的風景，有些錯過，不會重來；有些風景，只在你選擇「轉身去看」的那一刻才會存在，我們終究要問：我們為誰選擇？又為誰錯過？

    李忠憲直言，個人的選擇與關鍵的決定，彼此獨立卻又互為因果，交織成命運的未來，年紀已大的趙少康，這次略帶遺憾的選擇，最終會呈現什麼意義？是力挽狂瀾，還是被無情輾壓？這道存在的選擇題，不只是給趙少康——是台灣所有公民，一起回答的。

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