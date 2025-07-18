確定?罷免說明會王鴻薇稱台灣是「城市」 網轟：罷免掉真的剛好

大罷免投票將登場，各選區陸續舉辦罷免案公辦電視罷免說明會。今上午在說明會發言時，王鴻薇稱「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」，引發網友砲轟。（圖擷自「臺北市選舉委員會」YouTube）

2025/07/18 12:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票，今天上午10時起進行國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強等人的罷免案公辦電視說明會。期間王鴻薇在發言時稱「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」，引發網友砲轟，怒批「為什麼不敢說出台灣是一個『國家』」、「罷免掉真的剛好！」

大罷免首波投票將於7月26日登場，各選區16日起陸續舉辦罷免案公辦電視說明會。今上午在說明會發言時，王鴻薇細數自己的貢獻及成績時提到，「在台北市大家都知道，老房子實在是太多了，而台灣又是天災頻繁地的一個，痾，『城市』，所以在有關都更獎勵，王鴻薇也做了提案放寬」。

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相關言論在網路隨即引發批評，只見網友擷取王鴻薇的發言影片片段，並批「台灣是城市？罷免掉真的剛好！」、「王鴻薇為什麼突然嘴軟？」、「為什麼王鴻薇不敢說出台灣是一個『國家』？而是需要停頓一下後用『城市』來稱呼台灣？」、「上一秒才在講領銜人口中所謂的親共、抹紅是造謠，結果下一秒自己稱呼自己的國家為『城市』」、「我本來想說她是口誤，結果沒想到她是停頓過後思考後講出來的⋯好傻眼！」、「他還特別確認了手板，深思熟慮後仍然說是城市，代表他已經是統戰部的一部分了」。

有網友也指出，「昨天廖先翔：『中國醫生不是外國醫生』、洪孟楷：『我們台灣地區』。不要再說別人抹紅了，就真的是紅的」、「一個說台灣是地區一個說台灣是城市，還有位法學上人說光復台灣有什麼不對。還有質詢時大剌剌地說我們習近平的。骨子裡就是認為我們應該被中國統治」、「大概是她直覺要說國家，但是講稿上是寫城市，所以他們已經是別國的委員」。

有網友更PO出王鴻薇先前與國民黨團總召傅崐萁一同訪中，並與中國全國政協主席王滬寧牽手的畫面，並諷刺「到底密談了什麼」。

有網友更PO出王鴻薇先前與國民黨團總召傅崐萁一同訪中，還與中國全國政協主席王滬寧牽手的畫面，並諷刺「到底密談了什麼」。（圖擷自threads）

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