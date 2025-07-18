趙少康不去東非力挺他不同意罷免 羅智強：感動得難以形容

國民黨立委羅智強。（記者林欣漢攝）

2025/07/18 11:35

〔記者林欣漢／台北報導〕24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票，但日前傳出國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康投票日當天要去東非看動物大遷徙，無法投票，趙少康今日開記者會宣布，不會去東非，我會留在台灣投不同意罷免國民黨立委羅智強。

羅智強今日於立法院受訪表示，除了感謝，真是感動得難以形容。選情是非常危急的，每一票都珍貴，大家都很危險，大安區及所有守護民主制衡力量的好朋友，一定要站出來在26日堅定投下不同意罷免這一票。

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趙少康表示，7月底這個行程去年就訂了，機票錢也付了，之前也研判罷免投票應該會在8月，因此安排8月2日回國，因為7月26日這個週末是護理師高考，研判政府不會選在這天舉行罷免投票，所以當初民進黨團總召柯建銘說26日，他還想說怎麼可能，誰知道真的是726。而他上個月就決定不去東非了，因為726不去罷免，就是在幫忙民進黨。

羅智強表示，除了感謝真是非常感動，很謝謝趙少康董事長，他的東非行已經規劃很久，在罷免投票之前就已經規劃，就他所知款項也付了。遇到這次罷免，趙董事長犧牲難得規劃很久的旅行，留下來投票，趙大哥也是大安區的選民，真的非常感動，且難以形容。

羅智強說，這對他而言是一個強心針、是很大的士氣鼓舞，從這裡可以看出，選情是非常危急的，每一票都珍貴，大家都很危險，大安區及所有守護民主制衡力量的好朋友，一定要站出來在26日堅定投下不同意罷免這一票，謝謝趙大哥也拜託大家。

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