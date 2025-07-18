質疑中華民國派反共、台灣派護台說 趙少康：大家都是中華民國派

針對賴清德總統昨天呼籲「中華民國派」要反共，「台灣派」要護台，「戰鬥藍」領袖趙少康今日召開記者會批評，「台灣還需要分派嗎？」（記者田裕華攝）

2025/07/18 11:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統昨天呼籲「中華民國派」要反共，「台灣派」要護台，「戰鬥藍」領袖趙少康今日召開記者會批評，「台灣還需要分派嗎？」他強調，面對中國，大家都是「中華民國派」，中共打過來「中華民國派」不需要護台嗎？

趙少康表示，我們希望和平，如果中共打過來，大家當然要團結抵抗，中國有14億人口，經濟那麼強，大家團結都來不及了，賴清德還在內部找敵人，「講這什麼鬼話！」誰是匪諜就抓起來，槍斃都可以，但沒有證據，抹紅別人，可以這樣嗎？

請繼續往下閱讀...

趙少康還說，賴清德的「團結國家十講」怎麼一下子要跳到第7講？如今又因為颱風不辦了，「團結國家十講」談外交、兩岸的5講、6講，賴清德什麼時候才要講？總統談話應該正大光明，不能偷偷摸摸，既沒直播也沒有新聞稿，可以這樣嗎？

他強調，國民黨的政策就是反共、反台獨，台獨會害台灣，共產制度不能接受，唯有民主才能保台灣，抗中無法保台，台灣要用更大的民主對照共產制度、社會主義，讓中國14億人嚮往台灣的民主，這才是對台灣最大的保障。

此外，有媒體提及賴清德總統日前勘災，要民眾自己爬屋頂，結果有一名老翁摔死，趙少康回應，賴清德應該要有同理心，「幹嘛跟災民爭辯」，應該苦民之苦，解決民怨，而且我國法律哪有規定國軍不能幫忙？他強調，國軍的演習內容可以改變，颱風來了就把演習科目轉為救災，「救災當然可以是演習的一部分」。

有關行政院長卓榮泰昨稱普發現金必須舉債，讓他「內心交戰」，趙少康則說，「不要裝了！」「政府該舉債時就舉債，以前沒舉過債？」「裝給誰看嘛！」他並打賭，今年政府還是會超徵，前總統蔡英文時代可以發6000元，現在藍、白要普發1萬元，就被說是債留子孫，民進黨政府不能雙重標準。

至於補貼台電預算爭議，趙少康認為，那是政策問題，況且就算給台電補貼，也無法保證不漲電價，「那是無底洞」，政府有便宜的核電不用，卻要用貴的綠電，而且颱風一來，綠電就被吹壞，台灣環境並不適合，政府應該重新檢討能源政策。

趙少康也質疑賴政府不敢公布台美關稅談判，如果條件很好，民進黨一定會敲鑼打鼓，所以不講的原因，就是不敢講，一定要拖到726罷免投票之後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法