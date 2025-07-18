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    趙少康宣布726留在台灣投不同意票 籲藍營朋友「見賢思齊」

    前中廣董事長趙少康今召開記者會回應「去東非看動物大遷徙」議題，宣布取消非洲旅行行程。（記者田裕華攝）

    前中廣董事長趙少康今召開記者會回應「去東非看動物大遷徙」議題，宣布取消非洲旅行行程。（記者田裕華攝）

    2025/07/18 11:34

    〔記者施曉光／台北報導〕一直站在反罷前線的「戰鬥藍」領袖趙少康，近日被傳726罷免投票當天要前往東非旅遊，觀看動物大遷徙，引發外界議論，並被外界諷稱國民黨立委羅智強的反罷免票將少1票，今天上午趙少康出面召開記者會回應指出，其實他早就決定不去東非旅遊，726當天一定會留在台灣支持不同意罷免羅智強，並希望所有藍營的朋友「見賢思齊」，前往各地投票所投下不同意罷免。

    趙少康表示，他個人出不出國是小事，因為既非黨主席、中常委，也不是縣市長，「我什麼都不是，出不出國竟然勞師動眾，不好意思」，他並稱，自己今年到現在都還沒有出過國，雖然東非的坦尚尼亞、肯亞他在多年前已經去過，但沒有看過當地的動物大遷徙，所以在去年就已經預定這個行程，而且訂金、機票錢也都繳了，原本還在想到底要不要去，心想如果自己出國，羅智強會少1票，因此拜託他人，如果自己出國，要幫忙去投票支持囉，所以即便他出國，羅的票也不會少，直到日前他在反罷造勢場合中表達如果726不去投票就是幫助民進黨之後，因此早就決定不去東非。

    趙少康解釋，先前研判這次罷免投票日會落在8月3日，原定出國行程會在8月2日返台，沒想到中選會會決定投票日在7月26日，他質疑，這次罷免投日會碰到726、727連續兩天的護理師高考，約有9000到1萬人要參加這場考試，民進黨口口聲聲護理師很重要，竟然會挑726投票，剝奪這些人的考試資格。

    趙少康說，這幾天綠媒撿到槍，高興得要死，如果他在投票當天出國，被批評很合理，但有很多人的批評沒有道理，某位大學教授說他擔心罷免國民黨會輸，害怕會被砸雞蛋所以出國，還有人說他希望羅智強被罷，就可以出來補選，甚至參選國民黨主席，「政治總要有一點人性、厚道」，「台灣這個社會到底是怎樣了？」

    他還說，最近很多人都在問他726是否要出國，但他沒有說，原本打算下週再做說明，但仍決定今天宣布726會留在台灣，絕不出國，而且會去投不同意罷免。

    至於取消出國行程，損失了多少錢？趙少康只說，那是小事，不必提了。

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