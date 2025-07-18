遞案、佈置議場爆衝突 吳思瑤批白委吃拉麵也不能插隊解壓縮

立法院今（18日）召開院會，民進黨團與民眾黨團一早因佈置議場內抗議標語發生爭吵。（記者陳逸寬攝）

2025/07/18 10:59

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨立委林國成今天上午於議場門口排隊遞案，隨後進入議場佈置時與民進黨立委發生衝突。民進黨團幹事長吳思瑤受訪說明，林國成排在第一位，綠委則接續排後，但其它遲到白委卻全部「解壓縮」到前面，批評連平常排隊吃拉麵都不能插隊「解壓縮」，民眾黨憑什麼遲到還要插隊。

吳思瑤說明，第一波爭執在於，民進黨10多位立委今天上午不到7時在議場門口排隊，林國成確實昨晚徹夜排在第一位，綠委則如同吃拉麵一樣往後排，但其它遲到的白委卻要全部「解壓縮」到前面，「連平常排隊吃拉麵都知道不可以解壓縮，民眾黨憑什麼排隊遲到還要插隊、解壓縮？」

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吳指出，第二波爭執則是，民進黨立委進入議場後，各司其職分配張貼海報的位置，但林國成竟然說「我是第一個！議場是我的！其他人都不能貼！」質疑此言並無道理。她說，民進黨沒干預民眾黨貼大字報，但民眾黨除了排隊解壓縮，還惡意搞破壞，林國成當場撕毀民進黨正在張貼的海報。

吳思瑤表示，最後經過協調，綠白一人一半，但仍呼籲民眾黨做事情應守規矩，林國成去拉麵店吃拉麵，不能仗著自己是立委就解壓縮，民眾黨若連吃拉麵都要插隊，一般市民也不會允許，民進黨不樂見搞破壞、插隊，永遠在做賊喊抓賊。

吳思瑤也提到，今天在議場，黃國昌還用身體頂著她，她覺得這是非常不禮貌的行為，爭執中難免有些肢體碰觸，但若要算帳，黃國昌這種頂別人身體的行為，也讓她感覺非常不舒服，呼籲白委在議場應守規矩、循本分、不要搞破壞。

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