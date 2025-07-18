普發1萬沒了？ 吳思瑤：政院還未說發或不發

民進黨團幹事長吳思瑤受訪。（記者陳逸寬攝）

2025/07/18 10:49

〔記者李文馨／台北報導〕立法院上週通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求10月底前普發現金1萬元，卓揆昨表示，這讓他內心交戰思考，但遭謠傳為政院決定不普發一萬。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，政院還在研議，目前沒有做出發不發的決定，且立法院至今尚未送出三讀過的特別條例。

吳思瑤今天上午在立法院受訪表示，卓榮泰昨天語重心長地向社會說明，1萬元的發放本質是違法違憲，作為行政院長一再地被勒著脖子做違法違憲的事，當然天人交戰；再者，發放1萬元必須向下一代預支、舉債1014億元，只為了滿足藍白的普發現金，這當然是天人交戰。

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吳思瑤表示，「行政院還在研議中，目前沒有做出發不發的決定」，部分媒體惡意地下標炒作「行政院不發了」，且攸關普發現金的特別條例立法院三讀過後還未送出，現在就要行政院回應是否覆議或釋憲，藍營應先去要求一下自家院長韓國瑜。

吳思瑤說，藍白一再地指鹿為馬、混淆視聽，國家目前可以支用的歲計賸餘只剩下336億元，其它都已經用於還債、減少舉債以及法定指定等用途，完全無法滿足藍白通過要增加1450億元的支出，這必須舉債1014億元來發現金。

吳思瑤指出，在野黨說實徵超過預算的1.8兆元，這並非事實，因為要扣除很多支出。地方政府也收到這筆超徵預算，各地方政府的超徵有2804億元，根據北市府113年度的決算，台北市有539億元的累計賸餘，若以台北市的人口245萬計算，台北市可以一人發2萬元，「台北市長蔣萬安要不要考慮拿來發現金？蔣萬安作何感想？」

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