羅廷瑋罷免選情膠著指控罷團買票 罷團6點聲明怒嗆

羅廷瑋指控罷團買票，有民眾返鄉投票給交通補助。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/18 10:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免7月26日投票倒數，羅廷瑋昨晚（17日）在反罷免廟口開講爆料，僅秀出一名地政士的臉書截圖，店面掛同意罷免布條，留言「7月26日返鄉投票者，請向房東申請500元交通補助」，就宣佈「有罷免團體開始買票」，並且已經向警方報案，今天羅又到台北立院開記者會。對此，中六罷團嚴正駁斥這是不實指控，此類「罷團行賄」說法根本是毫無根據的抹黑，質疑是羅廷瑋的罷免選情膠著，已經展開烏賊戰，背後有刻意的政治操作動機。

羅廷瑋昨晚在台上秀出臉書截圖指控「罷團買票」，他花2小時「綿密」確認買票的手法，是接到爆料，公開放上這間地政士事務所的臉書截圖照，照著截圖留言向民眾宣講，這名房客已跟他到東區派出所報案，有文字、有對話紀錄，也有金額，這是期約賄選，市警第三分局則證實有接獲報案，但案情仍在釐清。

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對此，台中市長盧秀燕站台宣講後不回應媒體詢問。

中六罷團發出6點聲明：

1、針對羅廷瑋對於罷免行動的不實指控，我們必須嚴正聲明，此類「罷團行賄」說法根本是毫無根據的抹黑。我們對於這些無端揣測與惡意指責感到錯愕，背後刻意操作的動機深感遺憾。

2、其指控內容未經查證、缺乏完整事實依據，卻大動作炒作，顯然有意在選情膠著的關鍵時刻轉移焦點，混淆視聽，是不是羅大立委因為感受到罷免壓力意圖操作司法？實屬典型的「烏賊戰」操作。

3.對於此一突如其來的消息，我們至今毫無所悉，也未接獲任何查核通知，種種情況令人質疑是否為政治操作，企圖打擊敲羅行動團隊的公信力，並影響市民投票意向。

4.此次罷免行動是由一群公民在毫無資源、完全自發的情況下發起的公民運動，更不可能有買票的行為。

5.相較之下，羅廷瑋立委所倚賴的資源龐大，不僅有地方派系奧援，更有市府行政資源作為後盾，形成明顯的不對等。這場對抗，是「小蝦米對抗大鯨魚」。

6.我們呼籲羅廷瑋立委，請勿再動用司法資源與權力機器，對民主機制與基層公民施加壓力。選舉應回歸理性討論與事實基礎，對於任何試圖以不實訊息影響選情的行徑，我們將保留法律追訴權，以維護團隊名譽與市民的知情權。

中六罷團表示，羅廷瑋指控此類「罷團行賄」說法根本是毫無根據的抹黑，羅罷免選情膠著，已經展開烏賊戰，背後有刻意的政治操作動機。（記者蔡淑媛攝）

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