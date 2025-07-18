大法官被提名人拜會民進黨團 吳宗憲籲敢對政府說 NO

總統府秘書長潘孟安陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會民進黨立院黨團，總統府秘書長潘孟安（左6）、民進黨團總召柯建銘（右5）、司法院長被提名人蔡秋明（左5）、副院長被提名人蘇素娥（右4）。（記者陳逸寬攝）

2025/07/18 10:21

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會將於7月25日行使7位大法官被提名人同意權案記名投票表決，總統府秘書長潘孟安上午陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會民進黨團，對此，國民黨立委吳宗憲今日受訪表示，他認為大法官除了專業，還要具有對抗當權者的勇氣，敢誠實面對問題、敢向政府說違憲、敢對政府說 NO、並堅持做出最正確的決定。「這個是全世界大法官都要有的勇氣，天下都是一致的標準」。

至於此次會投票同意哪幾位大法官被提名人，國民黨團首席副書記長羅智強受訪表示，黨團目前沒有確定立場，大家開放想法及交流，會繼續討論，在下週五確定人選。吳宗憲也說，會再跟其他立委討論清楚之後，才能夠確定。每個人心裡都有一把尺，因為每個人都問的問題都不太一樣，每個人對大法官的要求也都不太一樣。

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吳宗憲指出，30年前的大法官翁岳生等人，用釋字392號宣告檢察官有羈押權是違憲的，當時的大法官挺身而出，跟當時的政府對抗，捍衛憲法與人權，這是他心目中認為適格的大法官。但30年後的今天，卻看到整個體制越走越回頭，只聽黨意、只聽執政黨的想法，司法權本應制衡行政權，怎麼會演變成護航與放任？

吳宗憲表示，他個人從未期待大法官被提名人在審查時，一定要說出他想聽的話，或是在公共議題上與他有相同見解，但希望大法官的被提名人能具有對抗當權者的勇氣，敢誠實面對問題、敢向政府說違憲、敢對政府說 NO、並堅持做出最正確的決定。

國民黨立委吳宗憲。（圖由吳宗憲國會辦公室提供）

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