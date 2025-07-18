又來了！藍造謠「賴清德大罷免前宣布戒嚴」 陳水扁：有夠夭壽的抹黑奧步

前總統陳水扁（右）和前總統馬英九。（左）。（圖擷取自 臉書）

2025/07/18 12:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票將於7月26日登場，國民黨智庫副執行長凌濤16日跳出來「提醒」大家要慎防民進黨的「十大奧步」，其中之一就是總統賴清德下週可能會宣布戒嚴，讓大批網友傻眼。對此前總統陳水扁表示，有夠夭壽的大罷前抹黑戒嚴奧步。

陳水扁在臉書PO文表示：「又來了！選舉一到，最擅長扭曲抹黑奧步的藍營又來了！媒體報導，大罷來到最後衝刺階段，國民黨7月16日卻指控總統賴清德、民進黨立法院黨團總召柯建銘下週可能緊急宣布戒嚴。」

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陳水扁指出，實在是有夠夭壽的假議題！戒嚴要經過國會的支持通過，現在的民進黨政府少數執政，根本不能也不會宣布戒嚴。2008年國民黨已經贏得總統選舉，也曾抹黑阿扁總統會宣布戒嚴，拒絕交出政權。照片是2008年4月1日阿扁與總統當選人馬英九在台北賓館舉行的扁馬會，阿扁公開重申一定會政權和平轉移。更早的1994年台北市長選舉，新黨趙少康陣營也曾大肆宣傳，阿扁選上市長，中華民國會滅亡。事實證明阿扁市長4年、總統8年，中華民國都沒有完蛋。

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