為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    又來了！藍造謠「賴清德大罷免前宣布戒嚴」 陳水扁：有夠夭壽的抹黑奧步

    前總統陳水扁（右）和前總統馬英九。（左）。（圖擷取自 臉書）

    前總統陳水扁（右）和前總統馬英九。（左）。（圖擷取自 臉書）

    2025/07/18 12:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票將於7月26日登場，國民黨智庫副執行長凌濤16日跳出來「提醒」大家要慎防民進黨的「十大奧步」，其中之一就是總統賴清德下週可能會宣布戒嚴，讓大批網友傻眼。對此前總統陳水扁表示，有夠夭壽的大罷前抹黑戒嚴奧步。

    陳水扁在臉書PO文表示：「又來了！選舉一到，最擅長扭曲抹黑奧步的藍營又來了！媒體報導，大罷來到最後衝刺階段，國民黨7月16日卻指控總統賴清德、民進黨立法院黨團總召柯建銘下週可能緊急宣布戒嚴。」

    陳水扁指出，實在是有夠夭壽的假議題！戒嚴要經過國會的支持通過，現在的民進黨政府少數執政，根本不能也不會宣布戒嚴。2008年國民黨已經贏得總統選舉，也曾抹黑阿扁總統會宣布戒嚴，拒絕交出政權。照片是2008年4月1日阿扁與總統當選人馬英九在台北賓館舉行的扁馬會，阿扁公開重申一定會政權和平轉移。更早的1994年台北市長選舉，新黨趙少康陣營也曾大肆宣傳，阿扁選上市長，中華民國會滅亡。事實證明阿扁市長4年、總統8年，中華民國都沒有完蛋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播